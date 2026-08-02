금감원·금융위·연합회 실무진, 건의사항 논의

0802 [엠바고] “불편한 점 말해주세요”... 우리銀, 고객패널 간담회 개최 0 우리은행 고객패널과 금융위원회·금융감독원 금융현장소통반이 7월 31일 우리은행 본점에서 고객패널 간담회를 마친 뒤 기념 촬영을 하고 있다./우리금융

우리은행은 지난달 31일 우리은행 본점에서 금융위원회·금융감독원 실무자로 구성한 금융현장소통반과 함께 '우리은행 고객패널 간담회'를 개최했다고 2일 밝혔다.'고객패널 간담회'는 금융소비자의 의견을 청취하고 서비스에 반영하기 위해 2020년부터 운영해 온 소통 프로그램이다.간담회에는 시각장애인과 영유아를 양육하는 금융소비자 등 금융접근성이 취약한 고객 패널이 참석해 현장에서 겪는 불편사항과 개선 의견을 공유했다. 고객 패널들은 청소년 불법도박 및 대리입금 피해 예방, 신혼부부·청년층 대상 주거 금융지원 확대, 영유아·다자녀 가구 맞춤형 금융지원, 외국인·다문화가구의 금융접근성 개선 등을 제안했다.금융현장소통반과 은행연합회 실무진은 주요 건의사항의 정책적 검토 방향을 논의했다. 특히 비대면 금융서비스의 다크패턴 개선 방안과 영유아 동반 고객의 영업점 이용 편의성 제고 방안을 중심으로 의견을 나눴다.우리은행은 이번 간담회에서 나온 의견을 금융상품과 서비스 개선에 반영하고, 금융당국과도 공유해 금융소비자 중심의 금융환경 조성에 활용할 계획이다. 윤석인 우리은행 소비자보호부 팀장은 "금융소비자의 목소리는 가장 중요한 금융서비스 혁신의 출발점"이라며 "앞으로도 다양한 금융소비자의 의견을 지속적으로 경청하고, 금융소비자가 체감할 수 있는 금융서비스 개선과 금융소비자 보호를 위해 노력하겠다"고 말했다.