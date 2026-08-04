美 기생충 감염병 ‘사이클로스포라증’ 발병사태 첫 사망자 발생…2명 숨져

사망자 기저질환·탈수로 병세 악화 추정

40여개 주로 감염 확산, 6700명 확진

테일러팜스·타코벨 등 양상추 상품 회수

US-CYCLOSPORIASIS-OUT... <YONHAP NO-2157> (Getty Images via AFP) 0 지난달 17일(현지시간) 미국 캘리포니아주 살리나스에 있는 농산물 공급업체 테일러 팜스 시설에 트럭들이 주차돼 있다. 이 회사는 최근 발생한 사이클로스포리아증 집단 발병 사태와 관련이 있는 것으로 알려졌다./AFP 연합

기생충으로 인해 감염되는 장 질환인 사이클로스포라증이 최근 미국 전역에서 확산한 가운데 미시간주에서 감염자 2명이 사망했다고 3일(현지시간) 보건당국이 밝혔다. 이번 대규모 감염 사태와 연관된 첫 사망 사례다.미시간주 보건복지부는 이날 사망자에 관해 "두 사람 모두 기저질환이 심각했으며 사이클로스포라증과 탈수증으로 인해 병세가 악화됐을 가능성이 있다"고 설명했다고 월스트리트저널(WSJ)이 보도했다.다만 사망자의 신원 등 구체적인 정보는 공개하지 않았다. 보건당국은 미국에서 사이클로스포라증으로 인한 사망은 매우 드문 사례라고 전했다.미국은 최근부터 사이클로스포라 기생충으로 인해 발생하는 식중독성 질환인 사이클로스포라증의 대규모 유행을 겪고 있다.주요 증상으로 수주 간 지속될 수 있는 심한 설사가 있다. 특히 40여개 주에서 감염 사례가 보고됐으며 특히 미시간주에서 다수의 환자가 발생했다.미 질병통제예방센터(DCD)는 최근까지 실험실 검사로 확인된 환자가 6700명 이상이며 추가 의심 환자는 1만1500명에 달한다고 밝혔다. 통상적으로 미국에서 매년 이 시기 보고되는 환자는 약 250명 수준이다.발병 원인은 아직 명확히 밝혀지지 않았다. 당국은 여러 건의 사례를 각각 별개로 보고 조사해 왔지만 서로 연관이 있을 가능성도 배제하지 않고 있다. 다만 명확한 연결고리를 찾지는 못했다.이번 사태에서 가장 큰 규모의 식중독은 미국 최대 농산물 공급업체 테일러팜스의 채썬 양상추와 관련이 있는 것으로 파악됐다. 해당 상품은 패스트푸드 프랜차이즈 타코벨 등 다수 소매점에서 판매됐다.테일러팜스는 문제가 된 멕시코 중부산 아이스버그 양상추를 미국 시장에서 전량 회수한다고 지난달 17일 발표했다. 타코벨 역시 같은 날 해당 제품을 공급망에서 모두 철수시켰다.식품 안전 전문가들은 대부분의 신선 과일 및 채소는 여전히 섭취하는 데 문제가 없다고 조언했다.