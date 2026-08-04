“李 재판 지우려 악법에 서명”… 국힘, 檢수사권 폐지 파상공세

장동혁 국민의힘 대표가 4일 국회에서 열린 '검찰 보완수사권 폐지·공소기각 조항의 위헌성과 대통령 재의요구권 행사 촉구 긴급 토론회'에서 발언을 하고 있다. 정부는 이날 이재명 대통령 주재로 국무회의를 열고 형사소송법 개정안을 심의·의결했다. /송의주 기자 songuijoo@