李대통령 “AI 중심 대격변기…과감한 도전과 투자, 속도전 필요”

0 이재명 대통령이 4일 청와대 영빈관에서 열린 부처 업무보고에서 참석자 발언을 듣고 있다. /연합뉴스

이재명 대통령은 4일 인공지능(AI) 산업 전환에 대응해 '3대 메가프로젝트'에 필요한 전력·용수 공급을 서두르고, 대기업과 중소기업 간 격차로 대표되는 'K자형 성장'을 해소하라고 주문했다. 수도권에 집중된 산업 기반을 지방으로 확산하고, 대·중소기업의 수직적 구조를 상생 중심의 수평적 관계로 바꾸라는 취지다.



이 대통령은 이날 청와대 영빈관에서 열린 산업통상부·지식재산처·기후에너지부·기상청·원자력안전위원회 업무보고에서 산업 경쟁력 강화와 지역 중심 성장 전략을 제시했다.



이 대통령은 "지금 세계는 인공지능을 중심으로 산업의 틀이 통째로 바뀌는 대격변기를 맞고 있다"며 "이런 시대일수록 과감한 도전과 투자, 속도전이 필요하다"고 말했다.



이어 "결국 핵심은 '대체 불가 대한민국', 대체할 수 없는 우리만의 경쟁력을 만드는 것"이라며 "변화의 흐름을 읽고 혁신의 토대를 마련하는 것이 정부의 역할"이라고 강조했다.



산업 기반을 지방으로 확산하는 방안도 핵심 과제로 제시했다. 이 대통령은 "대한민국 성장의 축이 수도권에서 지방으로 넓혀질 수 있도록 초격차 산업 지도를 지방 중심으로 새롭게 그려내야 한다"고 말했다.



수도권 집값을 비롯한 각종 사회·경제 문제의 배경에 수도권 집중이 자리 잡고 있다고 진단하면서, 지방 우대 산업정책의 필요성도 강조했다.



이 대통령은 3대 메가프로젝트 추진에 필요한 기반 시설과 인력 확보도 주문했다. 그는 "최근 발표한 3대 메가프로젝트 성공의 핵심인 안정적인 전력·용수 공급에 차질이 없도록 해 달라"고 당부했다.



아울러 이 대통령은 "우리 경제의 가장 심각한 문제가 'K자 성장', 성장의 양극화 아니냐"며 "산업 생태계가 건전하게 유지되려면 대기업과 소재·부품·장비 기업이 수직적 하도급 관계에서 벗어나 수평적 네트워크를 형성해야 한다"고 말했다.