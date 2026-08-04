국힘 “사전투표제 폐지·감사위 신설 담은 ‘국민참정권 수호법’ 추진”

박대출 국민의힘 6·3 국민참정권 침해 진상규명 및 선거관리 개혁 특별위원회 위원장이 4일 국회에서 열린 '6.3 국민참정권 침해 진상규명 및 선거관리 개혁 특별위원회 3차 회의'에서 발언을 하고 있다. /이병화 기자