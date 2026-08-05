최재구 예산군수-박수현 지사 첫 회동...정책공조 강화하기로

예산핵심현안사업 국도비 확보 지원-협력 요청

최재구 예산군수, 박수현 지사 면담 0 최재구 예산군수(오른쪽)가 박수현 충남지사를 만나 예산 지원을 요청하고 있다./예산군

예산군이 민선9기 핵심사업의 속도감 있는 추진과 국도비 확보를 위해 충남도의 협조를 당부했다.5일 군에 따르면 최재구 군수는 4일 박수현 충남지사를, 5일에는 도 행정부지사를 잇따라 면담하고 지역 현안사업의 추진 상황을 설명했다. 주민을 위한 사업의 원활한 추진을 위한 도 차원의 행정적·재정적 지원을 요청했다. 양 단체장이 당은 다르지만 지역발전을 위해 힘을 모은 것이다.최 군수는 △충남혁신도시 완성을 위한 충남복합혁신센터 건립 △내포신도시 스포츠타운 조성을 통한 정주여건 개선 △내포 농생명 융복합산업 클러스터 조성 △덕산온천 체류관광 거점 숙박시설 건립 △충남방적 레트로 문화복합단지 조성 사업 등에 대한 적극적인 지원과 협력을 요청했다.더불어 △덕산온천관광지 민간투자 활성화 △예산군 보훈공원 조성 △예산정수장 탈수시설 신축 △덕산천·대치천 재해복구사업 △2027 천주교 세계청년대회 대비 순례환경 개선사업 등에 도비 지원이 필요하다고 강조했다.박 지사는 군이 건의한 주요 현안사업의 필요성에 공감하며, 충남의 균형발전과 지역경쟁력 강화를 위해 관련 부서와 긴밀히 협의해 적극적인 지원 방안을 검토하겠다는 뜻을 밝혔다.최 군수는 "이번의 예산을 요청한 현안사업은 예산군의 미래 성장동력을 확보하고 내포신도시 완성의 기반을 다지는데 중요하다"며 "충남도와 긴밀한 정책 공조를 바탕으로 국도비 확보와 행정적 지원을 이끌어내 군민이 체감하는 성과를 만들어 가겠다"고 말했다.양 단체장의 만남이 서로 윈윈하려면 우선 예산군은 단순 지역 숙원사업이 아니라 충남 전체 발전에 도움이 된다는 논리를 제시하면서사업별로 타당성과 경제성을 입증해야 한다.충남도가 예산의 핵심사업을 도정 과제로 우선 채택하면 더불어 국비 확보 가능성도 높아진다.공동의 사업별 추진 상황을 수시로 점검하고 문제를 공동 해결하는 시스템을 갖추는 것이 중요하기 때문에 정기적인 협의체도 가동해 볼 필요가 있다고 전문가는 지적한다.