밀양시, 폭염·가뭄에 농업용수 비상… 산림청·농식품부 손잡고 ‘총력전’

특교세·재난기금 등 15억원 확보… 관정 개발·하상 굴착 가속화
밀양시는 농림축산식품부, 산림청과 협력해 가뭄 피해가 심각한 관내 농경지에 농업용수를 긴급 공급한다고 5일 밝혔다.
이번 응급 복구 작업에는 산림청 소속 11개 기관의 고성능 및 다목적 산불진화차량 22대가 전격 투입된다. 시는 가뭄 여파가 큰 무안면과 초동면을 중심으로 5~7일 사흘간 매일 500톤 이상, 총 1500톤 이상의 농업용수를 현장에 수송할 계획이다.
가뭄 장기화에 대비한 재정 투입도 대폭 확대된다. 밀양시는 특별교부세 5억원과 재난관리기금 10억원 등 총 15억원의 예산을 긴급 확보했다. 시는 이 예산을 바탕으로 비상 살수차 운영, 관정 개발, 하상 굴착 등 종합 가뭄 대책 사업을 속도감 있게 추진할 방침이다. 아울러 관계기관과 밀착 공조해 농작물 피해를 최소화하는 데 사활을 걸고 있다.
안병구 시장은 "농업용수 지원에 선제적으로 협력해 준 농림축산식품부와 산림청에 깊이 감사드린다"며 "확보된 예산을 신속히 투입해 관정 개발과 긴급 용수 공급을 차질 없이 완수하고, 농업인이 안심하고 영농 활동에 전념할 수 있도록 모든 행정력을 집중하겠다"고 말했다.