“오산교육지원청 필요해요”…경기교육감 만난 조용호 시장, 8개 현안 지원 요청

clip20260804151911 0 조용호 오산시장(왼쪽)이 4일 경기도교육청에서 안민석 교육감에게 오산시 지역교육 현안사업 건의서를 전달하고 있다. /오산시

조용호 오산시장이 안민석 경기도교육감을 만나 오산교육지원청 신설 등 지역교육 현안 해결 지원을 요청했다.5일 오산시에 따르면 조 시장은 전날 경기도교육청을 방문해 안 교육감에게 학교 신설과 교육지원청 분리 등의 내용이 담긴 지역교육 현안사업 건의서를 전달했다.이날 조 시장이 전달한 건의서에는 △(가칭)세교2-1 초·중 통합운영학교 적기 신설 및 복합화시설 내 청소년활동시설 반영 △부산동·원동 일원 중학교 설립 △화성오산교육지원청 분리 및 오산교육지원청 신설 △옛 청학도서관 활용 △경기도체육대회 개최를 위한 학교 체육시설 개방 △물향기문화체육센터 전기 공급 및 주차장 사용 △원동초 스포츠센터 노후시설 개선 △운암중학교 체육관 신축 등 8건의 현안이 담겼다.현재 시는 민선 9기 출범 이후 경기도교육청, 화성오산교육지원청과 현안별 협의를 이어오고 있다. 지역 도의원들도 학교 신설과 교육환경 개선에 필요한 사항을 교육청에 전달하며 힘을 보태고 있다.조 시장은 "오산시 교육 현안은 도시의 성장 속도와 맞물려 있어 더 이상 미룰 수 없는 과제"라며 "경기도교육청, 지역 도의원들과 긴밀하게 협력해 학교 신설과 교육환경 개선이 실질적인 성과로 이어지도록 하겠다"고 말했다.