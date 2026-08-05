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롯데칠성, 2분기 매출 성장에도 수익성 뒷걸음…영업익 10% ↓

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정문경 기자

승인 : 2026. 08. 05. 14:26

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원재료·물류비 상승 부담 영향
매출 1조1129억원·영업이익 558억원
주류·수출 성장으로 실적 방어
사진2_순하리진 라인업 롯데칠성음료 (1)
롯데칠성음료 '순하리진' 라인업./롯데칠성음료
롯데칠성음료가 해외 사업 성장과 주류·음료 핵심 브랜드 판매 호조에 힘입어 2분기 매출 증가세를 이어갔지만, 원재료 가격과 물류비 상승 부담으로 수익성은 다소 후퇴했다.

롯데칠성음료는 올해 2분기 연결 기준 매출 1조1129억원, 영업이익 558억원을 기록했다고 5일 밝혔다. 매출은 전년 동기 대비 2.4% 증가했지만 영업이익은 10.4% 감소했다. 다만 상반기 누적 기준으로는 매출이 3.4%, 영업이익이 18.6% 늘며 견조한 성장세를 유지했다.

음료 사업은 내수 소비 부진과 고환율, 중동 지역 지정학적 리스크에 따른 원부자재 및 물류비 상승으로 수익성이 감소했다. 별도 기준 음료 부문 매출은 5005억원으로 1.7% 증가했지만 영업이익은 205억원으로 13.2% 줄었다.

다만 제품별로는 건강 음료와 제로 음료 수요 확대가 실적을 뒷받침했다. 스포츠음료는 이른 무더위와 건강한 수분 보충 수요에 힘입어 매출이 8.5% 증가했고, 탄산음료는 제로(ZERO) 제품 확산과 성수기 효과로 3.1%, 커피음료는 RTD(즉석음용) 커피 수요 증가와 신제품 효과로 4.1% 각각 성장했다.

수출도 성장세를 이어갔다. 밀키스, 레쓰비, 알로에주스 등 주요 브랜드 판매 호조에 힘입어 미국과 러시아, 유럽, 동남아시아 등 50여 개국 수출이 확대되면서 음료 수출 매출은 전년보다 9.8% 증가했다.

주류 사업은 실적 개선을 이끌었다. 별도 기준 주류 부문 매출은 1951억원으로 3.2% 증가했고 영업이익은 75억원으로 156.6% 급증했다.

특히 RTD 제품이 성장세를 주도했다. '순하리진'으로 브랜드를 재정비하고 유자·상그리아 등 제품군을 확대하면서 RTD 매출은 전년 대비 143.3% 증가했다. '처음처럼' 리뉴얼과 '새로' 판매 호조에 힘입어 소주 매출도 1.9% 늘었으며, 와인은 할인점과 레스토랑·바(Bar) 채널 확대에 힘입어 8.8% 성장했다.

글로벌 사업은 외형 성장에도 수익성이 둔화됐다. 해외 자회사를 포함한 글로벌 부문 매출은 4585억원으로 3.4% 증가했지만 영업이익은 261억원으로 27.0% 감소했다. 필리핀·파키스탄·미얀마 등 해외 법인이 고유가와 지정학적 리스크에 따른 원재료 가격 상승, 물류비 증가 영향을 받은 결과다.

그럼에도 해외 자회사 매출 비중은 전체의 약 41%를 차지했고, 수출까지 포함하면 글로벌 사업 비중은 약 47%까지 확대됐다.

롯데칠성음료는 하반기에도 캔(CAN)과 페트(PET) 등 주요 원부자재 가격 상승 부담이 이어질 것으로 전망하면서도 원가 절감과 영업망 확대를 통한 경영 효율화로 올해 연결 기준 매출 4조1000억원, 영업이익 2000억원 달성 목표를 유지했다.

롯데칠성음료 관계자는 "2분기는 원재료 가격과 글로벌 물류비 상승 등 대외 변수로 수익성 측면에서 어려움이 있었지만 주류 사업 성장과 RTD 확대, 음료 수출 증가로 매출 성장세를 유지했다"며 "앞으로도 글로벌 브랜드 육성과 수익성 중심의 체질 개선을 통해 안정적인 성장 기반을 마련하는 데 집중할 계획"이라고 말했다.
정문경 기자

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