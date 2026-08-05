20주년 페스티벌·매직 아트…소노인터내셔널, 여름 축제

오션월드, 블루 웨이드 콘서트·참여형 이벤트

매직 아트 페스타, 한여름밤 라이브 테마 공연

[보도사진] 비발디파크_오션월드_자이언트워터플렉스 0 오션월드 자이언트워터플렉스. / 소노인터내셔널 제공

[보도사진] 비발디파크_오션월드_더블스핀 0 오션월드 더블스핀. / 소노인터내셔널 제공

[보도사진] 쏠비치 삼척_프라이빗 비치 0 쏠비치 삼척 프라이빗 비치. / 소노인터내셔널 제공

[보도사진] 쏠비치 진도_인피니티풀 0 쏠비치 진도 인피니티 풀. / 소노인터내셔널 제공

소노인터내셔널이 물놀이와 공연 콘텐츠로 여름 휴가철 무더위 해소법을 제공하고 있다.강원도 홍천 비발디파크의 오션월드는 여름 축제 '2026 오션월드 버스데이 블루 스플래시 페스티벌'을 오는 15일까지 개최한다. 올해는 20주년을 맞아 업그레이드된 공연과 참여 이벤트를 준비했다.하이라이트는 '블루 웨이브 콘서트'다. 매주 주말(토·일요일) 오후 4시 서핑마운트 특설 무대에서 열린다. 평일 동일 시간대에는 마술, 댄스 퍼포먼스, 인디 보컬 공연이 펼쳐진다.참여형 프로그램도 마련했다. '오션 노래방'과 '랜덤 플레이 댄스 챌린지'에 현장에서 참여할 수 있다. 이벤트 부스에서 다트 게임, 물풍선 쏘기를 해볼 수 있다. 라이프가드의 다이빙쇼와 오션 걸스의 K팝 퍼포먼스 등 공연도 열린다.어린이를 동반한 가족 방문객을 위한 콘텐츠도 있다. 실내 키즈풀에서는 '로봇 물고기'가 헤엄친다. 실외 키즈풀에서는 '버블 파티'를 즐길 수 있다.소노인터내셔널은 오션월드 1인 입장권과 실외 락커 이용권, 슬러시 교환권 등을 할인된 가격에 이용할 수 있는 패키지를 15일까지 선보인다. 오션월드 20주년을 기념하는 '20주년 타이밍 맞추기 이벤트'도 열어 경품을 증정한다.오션월드는 현재 실내외 전 구역을 오픈해 어트랙션을 운영 중이다. 축구장 약 14배(12만 6645㎡) 규모에 아쿠아존, 익스트림존, 다이나믹존, 메가슬라이드존 등이 조성돼 있다.이와 함께 소노인터내셔널은 전국 8개 소노호텔앤리조트에서 '2026 소노 매직 아트 페스타'를 16일까지 진행한다. 쏠비치 삼척·남해·진도, 소노캄 여수·거제, 소노벨 변산·단양·청송에서 3일씩 순차 운영된다.축제 기간 매일 오후 2시부터 4시까지 풍선 아트와 클로즈업 마술, 포토 타임 등을 준비했다. 주요 미션을 수행하고 스탬프를 모으면 경품을 증정하는 '매직 패스포트' 이벤트도 진행한다. 저녁 7시부터는'소노 매직 라이브'가 개최된다. 마술사들의 매직 퍼포먼스로 축제의 막을 올린다. 호텔·리조트별 테마에 맞춰 뮤지컬, 팝페라, 재즈, 어쿠스틱 밴드, 타악 퍼포먼스 등 공연이 펼쳐진다.삼척, 진도, 거제, 변산에서는 직접 무대에 올라 노래 실력을 뽐낼 수 있는 참여형 이벤트 '소노 스타'가 진행된다. 자세한 내용은 소노호텔앤리조트 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.