파두, 美 FMS 2026서 AI 데이터센터 특화 기술 공개

차세대 주력제품 Gen6 컨트롤러 시장개화 시기에 맞춰 공급 준비 완료

사진1. 8월 4일부터 6일까지 미국 산타클라라 실리콘밸리에서 개최되는 세계 최대 규모 반도체 전시회 ‘FMS(Future of Memory and Storage) 2026’에서 파두 이지효 사장이 기조연설을 하고 있다. (1) 0 4일(현지시간)부터 6일까지 미국 산타클라라 실리콘밸리에서 개최되는 세계 최대 규모 반도체 전시회 'FMS(Future of Memory and Storage) 2026'에서 파두 이지효 사장이 기조연설을 하고 있다. /파두

반도체 설계 전문기업 파두가 인공지능(AI) 데이터센터 시대에 대응하기 위한 낸드 기반 스토리지 솔루션 로드맵을 제시했다.5일 미국 산타클라라 실리콘밸리에서 개최 중인 'FMS(Future of Memory and Storage) 2026'에서 파두 경영진은 행사 첫날인 4일(현지시간) 기조연설을 통해 AI 데이터센터가 요구하는 스토리지 기술 변화와 이에 대응하는 사업 전략을 소개했다.이지효 파두 사장은 급격히 성장하는 AI 데이터센터 시장에서 대용량 데이터를 저장하는 낸드 기반 SSD의 중요성이 커지고 있다며, 이를 뒷받침하는 고성능 SSD 컨트롤러 기술의 중요성을 강조했다. 이어 새롭게 출시한 주력 제품인 Gen6 컨트롤러의 성능과 경쟁력을 소개했다.남이현 파두 대표 역시 AI 데이터센터가 요구하는 높은 성능과 효율성을 확보하기 위해서는 낸드플래시의 한계를 보완하는 SSD 컨트롤러 기술이 핵심 역할을 한다고 밝혔다. 파두는 데이터센터 SSD 시장을 선도하는 동시에 차세대 AI 환경에 맞춘 낸드 기반 스토리지 솔루션과 고객 맞춤형 SSD 기술 지원을 강화한다는 계획이다.이를 위해 단일 컨트롤러 제품군을 넘어 제품 포트폴리오 다각화에도 나선다. 차세대 제품인 Gen7 컨트롤러는 AI 수요에 맞춘 고성능 제품으로 개발해 2028년 고객사 샘플 공급을 통해 시장 선점에 나설 계획이다. 또 AI 추론 환경에 최적화된 디코드 엔진 등 새로운 기술 방향도 제시했다.올해 행사에서 파두는 대형 전시부스를 마련하고 자사 컨트롤러를 적용한 AI 데이터센터용 스토리지 솔루션과 기술 포트폴리오를 공개했다.부스 내 Gen6 존에서는 차세대 Gen6 컨트롤러와 이를 적용한 완제품 SSD 솔루션을 선보였다. 기존 Gen5 대비 2배 이상 성능 향상을 구현한 Gen6 컨트롤러는 데이터센터 총소유비용(TCO) 절감을 통한 효율성 개선을 목표로 한다. 파두는 Gen6 컨트롤러 공급 준비를 마치고 올해 하반기부터 고객사 납품을 추진할 예정이다.특히 이번 행사에서는 파두 Gen6 컨트롤러가 탑재된 실제 SSD 제품을 처음 공개하고 성능 시연도 진행했다. 공식 발표한 스펙과 동일한 수준의 측정 결과를 현장에서 입증하며 차세대 스토리지 솔루션 경쟁력을 알렸다.남 대표는 "낸드플래시와 SSD 분야 글로벌 기업들이 모이는 세계적인 무대에서 파두의 기술 경쟁력과 사업 로드맵을 알리고 신규 고객 확보와 성장 기회로 삼겠다"며 "FMS를 계기로 AI 데이터센터를 구축·운영하는 하이퍼스케일러 생태계에서 기술 리더십을 강화하겠다"고 말했다.