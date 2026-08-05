닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

스포츠 야구

이대호, 시애틀서 아들과 시구·시포…“한국 야구 전설” 극찬

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260805010001636

글자크기

닫기

정아름 기자

승인 : 2026. 08. 05. 15:20

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

이대호
/MLB 유튜브
전 프로야구 선수 이대호가 미국 메이저리그(MLB) 시애틀 매리너스 홈구장에서 시구를 했다.

이대호는 4일(현지시간) 미국 워싱턴주 시애틀 T모바일파크에서 열린 시애틀 매리너스 홈경기에 시구자로 나섰다. 이날 시포는 아들 이예승 군이 맡아 부자가 함께 그라운드에 올랐다.

시애틀 구단은 이대호를 소개하며 그의 한국과 미국 무대에서의 활약을 조명했다.

구단은 "매리너스에서 단 한 시즌을 뛰었지만 시애틀에 깊은 발자취를 남긴 선수를 다시 맞이하게 돼 기쁘다"며 "그는 역대 최고의 선수들과 견줄 만한 업적을 가진 한국 야구의 전설"이라고 소개했다.

이어 "2008년 베이징 올림픽에서 타율 0.360을 기록하며 한국의 금메달을 이끌었고 2010년에는 9경기 연속 홈런으로 세계 기록을 세웠다"고 설명했다.

또 "같은 해 타율, 홈런, 타점, 득점, 출루율, 장타율, 안타까지 KBO리그 7개 타격 부문 1위를 차지하며 '타격 7관왕'에 올랐다"고 그의 전성기 활약을 소개했다.

시애틀 구단은 메이저리그 시절도 언급했다. 구단은 "2016년 시애틀 유니폼을 입고 메이저리그에 진출해 강렬한 인상을 남겼다"며 "첫 100타석에서만 10개의 홈런을 터뜨리는 괴력을 선보였다"고 전했다.

이어 "역대 손꼽히는 한국인 야구 선수 중 한 명인 등번호 10번 이대호를 다시 환영해 달라"고 소개했다.

소개가 끝난 뒤 이대호는 포수 자리에서 기다리던 아들 이예승 군을 향해 시구를 했다. 이후 부자는 함께 기념 촬영을 하며 뜻깊은 시간을 보냈다.

이대호는 2016년 시애틀에서 메이저리그 데뷔 시즌을 치르며 104경기에 출전해 타율 0.253, 14홈런, 49타점을 기록했다.
정아름 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기