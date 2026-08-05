“AI 투자 방해” vs “편법 시도”…보험연수원, 금융위와 정면 충돌

7일 이사회서 AI 자회사 투자안 최종 심의

하태경 "금융위 반대 시 대체 투자자 찾을 것"

clip20260805181237 0 하태경 보험연수원장. /보험연구원

보험연수원과 금융위원회의 갈등이 격화되고 있다. 보험연수원의 인공지능(AI) 신사업 투자와 합작투자 추진을 두고 금융위가 연수원의 비영리 법인 지위와 사업 적정성 등을 이유로 불허 의견을 내면서다. 금융당국의 불허에도 하태경 보험연수원장은 "시대착오적인 AI 창업·투자 반대"라며 이억원 금융위원장에 대한 사과를 요구하고 있다.연수원은 금융위의 인가를 받아 설립된 비영리 사단법인으로, 보험업계 종사자들의 자격시험 관리, 연수, 신입·경력 교육을 전담하는 전문 교육기관이다. 보험업계에서는 금융당국 인가를 받는 비영리 기관이 금융위원장을 공개적으로 비판하는 것은 이례적이라는 평가가 나온다.야당 국회의원 출신인 하 원장은 취임 이후에도 금융당국 정책에 공개적으로 문제를 제기해왔다. 삼성생명의 일탈회계 논란과 금융당국의 가상자산 정책 등을 비판한 데 이어 이번에는 AI 신사업 추진을 둘러싸고 금융위와 정면으로 충돌하는 모습이다. 보험이나 금융 이력이 전혀 없었던 하 원장이 연수원장에 발탁됐던 당시에도 파격 인사 이야기가 나왔던 만큼, 혼선을 빚고 있는 것이 아니냐는 지적이다.하태경 보험연수원장은 5일 서울 광화문에서 기자간담회를 열고 "금융위가 보험연수원의 교육 AI 합작투자에 반대할 뿐만 아니라 적극적인 방해 행위까지 하고 있다"고 비판했다. 이어 "시대착오적인 AI 창업·투자 반대를 철회하고 보험연수원과 임직원에게 공식 사과해야 한다"며 이억원 위원장에 사과를 촉구했다.보험연수원이 추진 중인 사업은 최근 2년간 자체 개발한 AI 교육 솔루션 3종(AI 세일즈 코치·AI 시험 출제 시스템·AI 학습경험플랫폼)을 금융권과 교육시장에 본격 공급하기 위한 프로젝트다. 연수원은 독자 추진 시 발생하는 개발비 부담 및 경쟁력 약화를 피하기 위해 대만 AI 개발사 '위즈덤가든(10억원)', 싱가포르 핀테크기업 'X402 랩스(5억원)'와 함께 총 25억원 규모의 해외 합작법인 설립을 추진해 왔다.하 원장은 오는 7일 이사회에서 AI 신사업 투자안과 추가경정예산안 심의를 앞두고 있지만, 관할 당국인 금융위가 반대 입장을 고수하면서 사업이 무산될 위기에 처했다고 주장하고 있다. 하 원장은 "금융위가 내일까지 입장을 바꾸면 이사회 통과 가능성은 100%"라며 "금융위만 가장 큰 장애물"이라고 덧붙였다.하 원장은 금융위의 반대가 이어지더라도 사업 추진을 계속하겠다는 방침이다. 하 원장은 이날 "금융위의 반대로 투자할 수 없다면 대체 투자자를 찾을 예정"이라며 강행 의지를 유지하고 있다.한편 보험연수원 사무금융노조 측은 하 원장이 내부 구성원들의 반대에도 불구하고 지난해부터 AI 관련 자회사 설립을 일방적으로 추진해왔다고 밝혔다. 노조는 하 원장이 금융당국의 입장을 자의적으로 해석·왜곡함에 따라 모든 절차 위반이 이뤄졌다고 주장했다. 이들은 "하 원장은 자율 판단을 존중받았다는 취지로 사업을 밀어붙였지만, 정작 생명·손해보험협회를 비롯한 다수의 이사사들이 금융당국에 직접 확인한 내용은 이와 달랐다"며 "당국조차 그 의미가 와전됐다고 밝혔다"고 지적했다.하 원장 측은 "지난해 말 AI 자회사 추진안이 이사를 통과해 해당 사업을 지속 전개한 것"이라면서 "노조 측에서 아전인수식 행동을 취하고 있는 것"이라고 주장했다.