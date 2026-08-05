닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

문화·연예 출판·문화

방한 관광객 4000만명 목표…K-컬처 성장엔진 키운다

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260805010001690

글자크기

닫기

전혜원 기자

승인 : 2026. 08. 05. 16:18

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

예술인 지원부터 AI 콘텐츠·지역관광까지 전방위 투자
문체부, 하반기 문화강국 전략 본격 추진
ㅇ
최휘영 문화체육관광부 장관이 5일 청와대 영빈관에서 열린 이재명 대통령 주재 부처 업무보고에서 보고하고 있다./연합뉴스
문화체육관광부가 하반기 '대체불가 문화강국' 실현을 목표로 K-컬처 산업 육성과 지역 문화 활성화, 관광 경쟁력 강화 등을 핵심으로 한 정책 추진에 속도를 낸다.

문체부는 5일 청와대 영빈관에서 '지역을 살리고 세계로 넘실대는 K-문화·체육·관광'을 비전으로 2026년 하반기 업무보고를 하고 문화강국 토대 강화, K-컬처 산업 집중 육성, 문화·체육·관광을 통한 지역 정주 여건 혁신, 방한 관광객 4000만명 기반 조성, K-스포츠 구현, 국민 중심 정책소통 혁신 등 6대 역점 과제를 발표했다.

가장 큰 축은 K-컬처 산업의 경쟁력 강화다. 문체부는 융자·보증·펀드 등 정책금융을 확대하고 대작 지식재산(IP)과 해외 진출 작품 중심으로 지원 체계를 전환한다. 인공지능(AI) 기반 창·제작 지원과 전문인력 양성도 확대해 콘텐츠 산업의 성장동력을 키울 계획이다.

영화·방송영상·게임·대중음악·출판 등 핵심 분야의 해외 진출도 적극 지원한다. 국제 공동제작과 글로벌 협력을 확대하고, 해외 주요 도시에 K-컬처 거점을 조성하는 한편 대규모 K-컬처 행사 '패노메논(FANOMENON)'도 추진해 한류의 외연을 넓힐 방침이다.

예술인 지원도 강화된다. 사회보험과 금융지원을 확대하고 예술활동준비금과 청년 창작자 지원을 늘려 창작 안전망을 구축한다. 독립영화와 인디음악·게임, 다양성 만화·웹툰 등 기초예술과 인디 콘텐츠 지원도 제작부터 유통, 해외 진출까지 전 주기로 확대한다.

관광 분야에서는 방한 관광객 4000만명 시대를 목표로 공항·항만·숙박 등 관광 인프라를 확충하고 복수비자와 단체관광 무비자 확대 등 입국 편의를 개선한다. 5대 지방공항을 중심으로 지역 관광을 연결하는 '방한관광 골든루트'를 조성하고, K-팝 공연과 드라마·영화 촬영지를 연계한 관광상품도 확대한다.

지역 활성화 정책도 비중 있게 담겼다. 박물관과 미술관, 도서관 등 문화시설을 전략적으로 확충하고 노후 문화·체육시설을 개선하는 한편 '문화요일'과 '우리동네 프로젝트'를 통해 주민들이 일상에서 문화를 즐길 수 있는 환경을 조성한다.

체육 분야에서는 체육단체 거버넌스 개선과 스포츠 윤리 강화 등 체육계 혁신을 추진하고, 생활체육 프로그램과 공공체육시설 확충으로 국민 누구나 스포츠를 즐길 수 있는 기반을 넓힐 계획이다.

문체부는 상반기에는 콘텐츠 불법유통 긴급차단제를 통해 국내 최대 불법 웹툰사이트의 자진 폐쇄를 이끌어냈고, 방한 관광객도 지난해 같은 기간보다 21.3% 증가한 1071만명을 기록하는 등 성과를 거뒀다고 평가했다.

최휘영 문체부 장관은 "올해 상반기는 문화·체육·관광 분야의 회복과 도약을 위한 기반을 다지는 데 주력했다면, 하반기에는 국민이 체감할 수 있는 성과를 본격적으로 만들 것"이라며 "문화가 지역의 삶에 활력을 더하고 K-컬처가 더 넓은 세계로 확산할 수 있도록 핵심 과제를 속도감 있게 추진해 '대체불가 문화강국 대한민국'을 실현하겠다"고 말했다.

전혜원 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기