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현대제철 노사 임단협 타결…“경영위기 함께 극복”

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김유라 기자

승인 : 2026. 08. 05. 17:57

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"어려운 경영환경 깊이 공감"
기본급 8만원 인상·5백만원 지급 등
4개 자회사 별도 교섭 남아
현대제철 당진제철소
현대제철 당진제철소./현대제철
현대제철 노사가 올해 임금·단체협약을 마무리하며 파업 우려를 해소했다.

5일 업계에 따르면 현대제철 노조는 지난 3일부터 이날까지 진행한 조합원 찬반투표에서 노사 잠정합의안을 가결했다. 투표에는 조합원 7179명이 참여했으며, 이 가운데 4064명(56.6%)이 찬성했다.

앞서 현대제철 노사는 지난달 31일 기본급 8만원 인상과 성과급 300%, 현금 500만원, 온누리상품권 30만원 지급 등을 담은 잠정합의안을 마련했다.

노사 회의록에는 인공지능(AI) 기술혁신 등 급격한 산업환경 변화에 대응해 고용 안정을 도모하고, 국내 전 사업장에 재직 중인 현 조합원의 고용을 정년까지 보장한다는 내용도 포함됐다.

노사는 지난 5월 8일 상견례를 시작으로 총 15차례 교섭을 진행했다. 이번 합의안 가결로 임단협을 둘러싼 파업 가능성도 해소됐다.

현대제철은 앞으로 ITC(충남 당진), ISC(인천), IMC(경북 포항), IEC(전남 순천) 등 4개 자회사 노조와 별도의 교섭을 이어갈 예정이다.

현대제철 관계자는 "노사가 어려운 경영환경에 깊이 공감하고 위기를 함께 극복하자는 취지에서 올해 임금·단체협약에 조속히 합의했다"고 말했다.
김유라 기자

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