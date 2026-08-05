李 “檢, 합수본서 수사하면 안 되나”…법무·행안부에 점검 지시

발언하는 이재명 대통령<YONHAP NO-2005> 0 이재명 대통령이 5일 청와대 영빈관에서 열린 외교부·통일부·국방부·국가보훈부 등에 대한 부처 업무보고에서 발언하고 있다./연합뉴스

이재명 대통령은 5일 형사소송법 개정에 따른 검·경 합동수사본부 운영 문제를 점검하라고 지시했다. 전날 검사의 수사권 폐지를 골자로 한 형사소송법 개정안을 의결한 직후 합수본에서 검사의 수사 참여가 가능한지, 법적 근거는 충분한지 거론한 것이다.이 대통령은 이날 오후 청와대 영빈관에서 열린 법무부·행정안전부·법제처·경찰청 업무보고에서 "개정된 형소법을 저는 안 읽어봐서, 개정된 법에 의하면 검사는 합수본에서 수사하면 안 된다고 돼 있느냐"고 말했다.앞서 이 대통령은 전날 국무회의에서 검사의 직접수사권과 보완수사권 폐지를 골자로 한 형사소송법 개정안을 심의·의결했다.이 대통령은 그동안 검사의 보완수사권 폐지에는 신중한 입장을 보여 왔다. 다만 지난 6월에는 "국회에서 자체적으로 판단하면 될 것 같다"며 국회 논의를 존중하겠다는 뜻을 밝혔다.당시 이 대통령은 "정치화를 막기 위해 제가 국회로 넘긴 것"이라며 "그것조차도 정치적 논쟁 또는 정치적 공격 대상이 될 수 있기 때문에 그 가능성을 없애기 위해 국회가 논의하라고 한 것"이라고 말했다. 이어 "국회가 하자는 대로 할 테니까 권한을 줬으니 책임도 지겠죠"라고 했다.이 대통령은 전날 국무회의에서도 "경찰 수사도 못 믿겠더라"며 "문제가 있으면 보완하고, 부족한 게 있으면 채워야 할 것 같다"고 말한 바 있다.이 대통령은 이날 윤호중 행안부 장관에게 검사의 보완수사 요구권 관련 규정을 물으며 "지금까지 하고 있던 검경 합수본을 해체해야 한다는 것은 아니군요"라고 말했다.윤 장관은 "할 수는 있다"며 "다만 협력 수사를 하는 검사의 경우 검사가 직접 수사를 하는 것은 아니다"라고 답했다.정성호 법무부 장관은 합수본 운영 근거가 취약하다고 지적했다. 정 장관은 "합수본의 경우 운영 근거가 매우 취약하다"며 "저희가 보기에는 사실상 없는 상태"라고 말했다.이 대통령이 "금지되지 않았으면 할 수 있는 것 아니냐"고 묻자, 정 장관은 "그렇지 않다"고 답했다.정 장관은 "공소청의 검사들이 수사에 참여하게 됐을 때 증거능력 문제가 있어 수사를 못 하게 돼 있다"며 "검사가 수사에 참여했을 때 한계가 불명확하고, 그 근거가 수사준칙 등으로 명확하게 정리되지 않으면 공소 유지 과정에서 문제가 있을 수 있다"고 설명했다.이에 이 대통령은 "합수본을 어떻게 처리할지는 미리 점검해서 보고해 달라"고 했다.