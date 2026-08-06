한양대 ERICA, ‘현장의 문제를 수업으로’ 10년 …IC-PBL 누적 4,038개 강좌 운영

2016~2025학년도 학생 9만1,108명 이수·교원 3,734명 참여 / 1,028개 산업체와 현장 문제 해결…학생 결과물 전시·제품·공공서비스로 구현 / 9월 9일 10주년 행사 개최…미래교육 비전 ‘ERICA Next Horizon 2039’ 선포

0 한양대 ERICA 광고홍보학과 학생들이 참여한 ‘트랜스포머’ 팀의 작품 ‘캔티랙스’가 광명업사이클아트센터에 전시돼 있다. ⓒ 광명업사이클아트센터

한양대학교 ERICA(총장 이기정)가 산업체와 지역사회의 실제 문제를 교육과정에서 해결하는 현장 연계형 교육모델 ‘IC-PBL(Industry-Coupled Problem-Based Learning)’ 도입 10주년을 맞았다. 2016년부터 2025학년도까지 학부와 대학원에서 누적 4,038개 강좌를 운영해 9만 1,108명의 학생들이 이수하였으며, 학생들의 결과물이 전시와 제품, 문화콘텐츠, 공공서비스 등 실제 현장으로 이어지는 교육 생태계를 구축했다.

IC-PBL은 산업체와 지역사회, 대학의 연계를 통해 학습자가 현장에서 발생하는 실제 문제를 해결하는 한양대 ERICA의 문제해결형 교육모델이다. 기업과 지방자치단체, 공공기관 등이 현장의 과제를 제시하고, 학생들은 전공 지식을 바탕으로 현장 조사와 데이터 분석, 해결 방안 설계, 협력기관의 평가와 피드백을 거쳐 결과물을 완성한다.

한양대 ERICA는 지난 10년간 학부 IC-PBL 강좌 3,301개와 대학원 IC-PBL+ 강좌 737개를 운영했다. 학부 이수 실적은 8만924건, 대학원은 1만184건이며, 누적 참여 교원은 학부 2,938명과 대학원 796명 등 총 3,734명으로 집계됐다. 개별 수업에서 시작한 문제해결형 교육을 대학 전반의 교육문화로 확장하며 교수와 학생, 산업체가 함께 참여하는 운영체계를 정착시켰다.

산업체와의 협력도 지속적으로 확대됐다. 지난 10년간 IC-PBL 수업에 참여한 산업체는 총 1,028곳으로, 이 가운데 291곳은 두 차례 이상, 57곳은 다섯 차례 이상 참여했다. 삼성, 카카오, CJ ENM, SK하이닉스, 현대건설, GS건설, 롯데, 네이버 등 다양한 기업이 실제 현장의 문제를 교육과정에 제시했으며, 애플과 인텔, 블루오리진 등 글로벌 기업·기관과 연계한 수업도 운영됐다. 서로 다른 전공의 교수가 협력해 개발한 융복합 IC-PBL 교과도 총 23개에 이른다.

올해는 안산시와 광명시, 다문화 지원기관, 산업체 등과 연계한 15개 교과를 우수사례로 선정했다. 학생들은 인공지능(AI)과 로봇을 활용한 제조 공정 개선부터 지방자치단체 정책 분석, 소상공인 브랜딩, 노인 디지털 돌봄, 다문화 주민 지원, 지역 스포츠 구단 마케팅까지 다양한 현안을 수업에서 다뤘다.

특히 최근에는 학생들의 제안이 수업 발표와 보고서에 머무르지 않고 실제 전시와 제품으로 구현되는 성과가 이어지고 있다.

광명업사이클아트센터에서는 광고홍보학과 학생들이 참여한 ‘트랜스포머’ 팀의 결과물이 기획전시 ‘업사이클 인터랙티브展’을 통해 관람객을 만나고 있다. 업사이클 아트와 키네틱 아트, 미디어 아트를 결합한 체험형 전시로, 관람객의 움직임과 반응에 따라 작품이 변화하는 인터랙티브 콘텐츠를 선보인다. 전시는 지난 2월 3일 시작해 오는 10월 18일까지 진행된다.

주얼리·패션디자인학과 학생들은 안산그리너스FC와 함께 2027시즌 유니폼과 의류 디자인을 개발했다. 학생들은 약 15주간 현장 견학과 디자인 기획, 중간·기말 평가를 거쳐 필드 플레이어와 골키퍼 유니폼, 하계 훈련복 디자인을 제안했다. 구단은 이해도와 스토리텔링, 상품성, 창의성, 완성도 등을 평가해 우수작을 선정했으며, 선정된 디자인을 바탕으로 현재 실제 유니폼 제작을 진행하고 있다.

한양대 ERICA는 개별 프로젝트의 성과를 발굴하고 대학 안팎으로 확산하는 체계도 마련했다. 2017년부터 2025학년도까지 총 285개의 IC-PBL 우수 수업사례를 선정해 홈페이지와 세미나, 영상 콘텐츠 등을 통해 공유했다. 수업 개발과 운영, 평가 전 과정을 지원하는 성과관리 플랫폼을 구축하고, IC-PBL 가이드북과 교수자 수업 경험 에세이, 교수·학습 지원자료 등을 제작해 운영 경험을 체계화했다.

IC-PBL의 교육 경험은 국내외 대학과 기관으로도 확산됐다. 한양대 ERICA는 교육모델과 우수사례를 공유하는 ‘IC-PBL TIP(Together-Impressive-Program)’을 운영해 왔으며, 2018년부터 2025년까지 국내외 221개 기관에서 1,829명이 참여했다. 태국 출라롱콘대학교와 아르메니아 고등교육부, 탄자니아 정보통신기술부 등 해외 대학·기관도 한양대 ERICA를 방문해 IC-PBL의 교육과정과 운영체계를 직접 확인했다.

한양대 ERICA는 오는 9월 9일 ERICA캠퍼스 컨퍼런스홀에서 ‘2026 한양대학교 ERICA IC-PBL 교육혁신 10년의 여정’을 개최한다. 이번 행사는 지난 10년간의 교육혁신 성과를 공유하고, AI 시대의 미래교육 방향과 IC-PBL의 다음 10년을 제시하기 위해 마련됐다.

행사는 총 4부로 진행된다. 1부 ‘NEXT 교육혁신 세미나’에서는 ‘AI 시대의 IC-PBL과 미래교육’을 주제로 기조강연과 패널 토론을 진행하고, 산업체와 교수, 학생의 관점에서 미래교육의 방향을 논의한다. 2부에서는 IC-PBL 교육혁신 10년의 성과를 돌아보고 교육혁신에 기여한 구성원과 협력기관에 공로패와 표창, 감사패를 수여한다. 이어 3부 미래교육 비전 공유와 4부 ‘ERICA Next Horizon 2039’ 선포를 통해 한양대학교 설립 100주년을 향한 교육혁신의 방향을 제시할 예정이다.

진창하 한양대 ERICA IC-PBL교수학습센터장은 “ERICA 교육혁신은 지난 10년간 IC-PBL을 통해 문제해결 중심 교육을 대표 교육문화로 정착시켜 왔다”며 “앞으로 산학연계 및 지역혁신(Local Impact), AI 기반 교육혁신(Intelligent Impact), 학생 맞춤형 교육(Career Impact), 글로벌 협력(Global Impact), 융복합 교육(Convergence Impact)을 성장축으로 IC-PBL을 더욱 고도화하며 미래사회가 요구하는 창의적 문제해결 인재 양성을 선도하겠다”고 말했다.

ERICA IC-PBL의 10년을 함께해 온 박현미 IC-PBL교수학습부센터장은 “한양대학교 ERICA는 미래를 예측하고 미래에 질문하는 대학을 넘어, 미래를 먼저 실천하고 만들어가는 대학을 지향한다”며 “지난 10년이 IC-PBL을 통해 미래교육의 가능성을 증명해 온 시간이었다면, 앞으로의 10년은 그 가능성을 바탕으로 미래교육의 새로운 기준을 만들어가는 시간이 될 것”이라고 말했다. 이어“2026년 9월 9일은 IC-PBL의 지난 10년을 기념하는 날이 아니라, ERICA가 ‘전에 없던, 전혀 다른’ 미래교육의 새로운 10년을 시작하는 날이 될 것”이라며 “미래를 기다리는 대학이 아니라 미래를 먼저 만들어가는 ERICA의 새로운 출발에 함께해 주시길 바란다”고 말했다.