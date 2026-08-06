중앙대, 교육부 ‘2026 G-LAMP 사업’ 예비 선정… 최대 250억 원 확보

공학 분야(Ⅱ유형) 전기·전자·통신 영역 수도권 유일 선정… 5년간 연 50억 원 지원 / ‘A-HUMAN 연구소’ 구축 추진… 인간 신경계 모사 초저전력·고효율 기술 개발 / 박사후연구원·신진 교원 집중 육성 및 학내 연구 거버넌스 혁신

0 미래 AX 공학관(205관) 전경

중앙대학교(총장 박세현)가 교육부와 한국연구재단이 주관하는 ‘2026년 대학기초연구소 지원(G-LAMP) 사업’에 예비 선정됐다. 최종 확정 후 2026년 9월부터 최대 5년간 연간 50억 원, 총 250억 원 규모의 국비 재정 지원을 받게 된다.

G-LAMP(Global-Learning & Academic research institution for Master's-PhD students, and Postdocs) 사업은 대학 내 연구소 관리 체계를 혁신하고, 기초과학 및 공학 분야의 대형 융복합 연구를 지원해 차세대 연구자를 육성하는 대형 국가 연구지원 사업이다. 중앙대는 이번 신규 사업에서 수도권 대학 중 공학 분야(유형Ⅱ) 전기·전자·통신 영역의 선정 대학으로 이름을 올렸다.

중앙대 G-LAMP 사업단은 고중혁 연구부총장이 사업단장을, 김주헌 대학원장(정보통신연구원장)이 중점테마연구소장을 맡아 이끈다. 사업단은 정보통신연구원을 중점테마연구소로 지정하고 「20W Intelligence, Beyond Human Limits」라는 비전 아래 ‘A-HUMAN 연구소’를 구축할 계획이다. A-HUMAN 연구소는 인간 신경계·뇌·근육이 가진 초저전력·고효율 메커니즘을 전기·전자·통신 기초 연구로 확장해 Neural-Brain-Muscle-Human 4대 축을 중심으로 공동 연구를 진행한다. 이를 통해 확보한 초저전력 인간 모사 원천기술을 AI 반도체, 로봇, 헬스케어, 국방 등 다양한 산업 응용 분야로 확산시킬 방침이다.

또한 중앙대는 이번 사업을 계기로 학내 연구소 통합관리 및 차등 지원 체계를 제도화하고, LAMP 전임교원과 박사후연구원(Postdoc) 집중 육성에 나선다. 본사업은 신진 교원과 연구원을 중점 지원하는 과제로, 경쟁력 있는 젊은 연구 인력의 양성을 위해서는 반드시 수주가 필요한 사업이다. 또한 본 사업에서는 반도체 공정장비와 GPU 서버 등 첨단 연구 인프라를 통합 운영하여 신진 연구자들이 안정적으로 몰입할 수 있는 연구 생태계를 조성할 방침이다.

중점테마연구소를 이끌 김주헌 대학원장(정보통신연구원 소장)은 “정보통신연구원이 중점테마연구소로서 초저전력·고효율 기술 혁신을 주도하게 되어 책임감이 크다”며 “다양한 학문 간 융복합 연구를 활성화하고, 차세대 ICT 및 전기·전자 분야를 중심으로 화공, 에너지, 의약학의 전반적인 분야를 아우르며 미래연구를 선도할 인재 양성에 연구원의 역량을 집중하겠다”고 말했다.

이어 고중혁 사업단장(연구부총장)은 “본 G-LAMP 사업을 준비하며 많은 고비를 넘겼으나 대학 구성원들의 적극적인 지원 덕분에 제안서 제출이 가능했다”며 “이번 G-LAMP 사업 선정을 통해 이공계 중심의 신진 교원과 박사후연구원에 대한 안정적인 연구 지원이 가능해졌다”고 전했다. 이어 “이를 기반으로 전 세계 우수 대학 및 연구소들과의 상호 교류를 통해 중앙대가 우뚝 설 수 있는 기회를 마련했다”며 “중점테마연구소인 정보통신연구원에서 전기·전자·통신, AI, 기계·재료, 기초과학, 의약학을 융합 연구함으로써 중앙대의 미래 발전 방향과도 부합할 것”이라고 강조했다.

박세현 총장은 “이번 G-LAMP 사업 선정은 중앙대가 보유한 뛰어난 연구 역량과 공학 분야의 경쟁력을 대외적으로 입증받은 성과”라며 “신진 연구자들이 마음껏 연구에 몰입하여 세계적인 연구 성과를 창출할 수 있도록 아낌없이 지원하겠다”고 강조했다.

한편, 교육부와 한국연구재단은 이의신청 기간을 거쳐 8월 중 최종 확정 및 협약을 체결하고 오는 9월부터 본격적인 사업에 착수할 예정이다.