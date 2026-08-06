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“폭염 걱정마세요” 의정부제일시장, 무더위쉼터 운영

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의정부 진현탁 기자

승인 : 2026. 08. 06. 14:09

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1.일자리경제과(의정부제일시장, 폭염 속 시민 위한 ‘무더위쉼터’ 운영)1
의정부제일시장 내에 설치된 무더위 쉼터 내부 모습./의정부시
경기 의정부제일시장이 연일 이어지는 폭염 속에서 이용고객과 시민 누구나 더위를 피하고 쉬어갈 수 있도록 '무더위 쉼터'를 운영해 이목이 쏠린다.

6일 의정부시에 따르면 의정부제일시장번영회가 오는 17일까지 '무더위쉼터'를 운영한다. 폭염으로부터 시민들의 건강을 보호하고 안전한 여름나기를 지원하기 위해서다.

운영 시간은 매일 오전 10시부터 오후 6시까지다. 이용객들이 편안하게 휴식을 취할 수 있도록 의자와 책상, 정수기 등을 비치했다.

의정부제일시장은 시장을 찾는 고객뿐 아니라 더위를 피해 잠시 쉬어가고 싶은 시민 누구나 이용할 수 있도록 휴식공간을 제공해 온열질환 예방과 시민 안전 확보에 힘을 보탤 계획이다.

운영 기간은 현재 17일까지로 예정돼 있으나, 이후에도 폭염 등 기상 상황이 지속될 경우 시민 안전을 위해 운영 기간을 연장하는 방안도 검토할 예정이다.

최남진 회장은 "연일 이어지는 무더위로 시민들의 건강이 우려되는 상황에서 전통시장도 지역사회의 일원으로서 폭염 대응에 함께하고자 무더위쉼터를 마련했다"며 "시장 이용객뿐 아니라 더위를 피하고 싶은 시민 누구나 방문해 잠시 쉬어가시길 바란다"고 전했다.

김원기 시장은 "폭염으로부터 시민의 생명과 건강을 지키기 위해서는 행정뿐 아니라 지역사회의 참여와 협력이 무엇보다 중요하다"며 "의정부제일시장의 무더위쉼터 운영이 시민들에게 도움이 될 것으로 기대하며, 시에서도 시민 안전을 위한 폭염 대응에 적극 협력하겠다"고 말했다.
진현탁 기자

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