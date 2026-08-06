에쓰오일, 2025 ESG 보고서 발간…성과·현황 투명히 공개

[사진] S-OIL, 2025 ESG 보고서 발간 0 에쓰오일이 2025 ESG 보고서를 발간했다./에쓰오일

에쓰오일은 2025 ESG 보고서를 발간했다고 6일 밝혔다. 회사는 2008년부터 19년 연속 해당 보고서를 발간하며 환경·사회·지배구조 분야의 주요 성과와 추진 현황을 투명하게 공개하고 있다.이번 보고서는 이중 중대성 평가를 통해 도출된 핵심 보고 이슈들을 중심으로 구성됐다. 사내외 이해관계자의 의견과 외부 환경 변화를 종합적으로 반영하여 산업안전보건 관리, 기후변화 대응, 환경오염물질 관리, 준법 및 윤리경영, 재무건전성 및 투명성을 5가지의 핵심 보고 이슈로 선정하고 이에 대한 회사의 영향 및 위험·기회와 주요 대응 전략 및 성과를 공개했다.에쓰오일은 기후변화 대응과 환경경영 강화를 위해 다양한 감축 활동을 지속하고 있다. 공정 운영 개선, 저탄소 유틸리티 활용, 수소 도입, 탄소 포집 및 활용, 배출권 확보 등 다양한 탄소 감축 기회를 모색하고 있으며 환경 설비 투자를 통해 대기오염물질 배출량을 지속적으로 감축하며 환경 영향 최소화를 위한 노력을 이어가고 있다.이와 함께 에너지 전환과 시장 변화에 대응하여 사업 포트폴리오 경쟁력을 강화 중이다. 특히 샤힌 프로젝트는 창사 이래 최대 규모의 투자 사업으로, 석유화학 사업 비중을 확대하여 사업 구조의 안정성과 수익성을 높이고 미래 성장 기반을 강화할 것으로 기대된다.산업안전보건 분야에서는 사고 예방 중심의 선제적 안전관리 체계를 지속적으로 강화하고 있다. AI 기반 안전 프로그램 운영, 행동 기반 안전 활동 등을 통해 안전문화 정착에 힘쓰고 있으며 선제적 위험관리와 예방 중심의 안전경영을 통해 우수한 안전 성과를 이어가고 있다.또한 에쓰오일은 회사의 핵심 가치인 정도(Integrity)를 바탕으로 컴플라이언스 체계를 지속적으로 운영하고 있다. 2021년 세계 최초로 ISO 37301 인증을 획득하여 유지 중인 준법경영시스템과 공정거래 및 윤리경영 관련 교육을 통해 임직원들의 준법의식을 제고하고 있으며, 이를 바탕으로 모든 임직원이 업무 전반에서 정도경영 원칙을 준수하는 기업문화를 내재화하고 있다.에쓰오일 관계자는 "이번 ESG 보고서는 회사의 주요 ESG 추진 성과를 투명하게 공유하는 동시에, 변화하는 공시 환경에 대응하기 위한 공시 체계 고도화 노력을 함께 담고 있다"며 "앞으로도 국내외 ESG 공시 요구사항에 선제적으로 대응하고 이해관계자와의 신뢰를 강화해 나갈 것"이라고 밝혔다.