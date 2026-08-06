“미리미리 미비점을 찾아줍니다” 포천시, 찾아가는 읍면동 ‘자가진단 컨설팅’

7 포천시 감사담당관, 찾아가는 읍면동 자가진단 컨설팅 실시 0 포천시 감사담당관 관계자들이 지난 5일 신북면 행정복지센터를 방문해 운영 전반에 대해 컨설팅을 하고 있다./포천시

"종합감사에 앞서 읍면동 담당자와 함께 미비점을 발견하고 바로잡습니다"경기 포천시는 '찾아가는 읍면동 자가진단 컨설팅'을 본격화해 이목이 집중되고 있다.6일 포천시에 따르면 시 감사담당관은 전날 신북면 행정복지센터 방문을 시작으로 '찾아가는 읍면동 자가진단 컨설팅'을 했다.이번 컨설팅은 포천시 감사담당관에서 기획한 신규 사업으로, 감사반이 직접 읍면동을 방문해 담당자와 함께 자가진단을 실시하고 주요 지적사례를 공유하는 사전 점검 방식으로 이뤄졌다.이날 감사반은 신북면 직원들과 함께 소관 업무별 자가진단 항목 점검, 최근 종합감사 주요 지적사례 공유, 적극행정 면책심사 검토, 분야별 업무연찬 등을 진행했다.시는 읍면동 종합감사가 3년 주기로 운영되는 만큼, 담당자들이 사전 컨설팅을 통해 업무 전반을 미리 점검하고 감사에 철저히 대비할 수 있도록 이번 컨설팅을 기획했다. 수감 부서의 부담을 최소화하기 위해 별도의 수감자료 작성이나 제출을 요구하지 않고, 감사반이 직접 현장을 찾아 지도·점검하는 방식으로 실효성을 높이는 데 중점을 뒀다.시 관계자는 "이번 컨설팅를 통해 예방 중심의 감사 방향으로 읍면동 직원이 적극적으로 일할 수 있는 환경을 조성하고 이로써 시민에게 보다 정확하고 신속한 행정서비스를 제공할 수 있도록 뒷받침하겠다"고 밝혔다.