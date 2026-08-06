현대엔지니어링-중진공, 협력사 안전·품질 핵심인력 장기 근속 지원

해당 사업은 양측이 협업해 안전·품질 인력 양성 및 확보를 지원하는 정부 상생협력형 공제사업이다. 협력사의 안전·품질 분야 인력 수급난 해소는 물론, 핵심인력의 장기 재직과 우수 인력의 현장 정착을 지원함으로써 건설현장의 안전 및 품질 경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대된다.
해당 사업은 회사와 근로자가 공동으로 공제금을 적립해 만기 시 핵심인력에게 성과보상금 형태로 지급하는 정책성 공제사업이다. 지원 자격요건 검토를 거쳐 해당 기업과 근로자 선정 후 오는 9월부터 본격적으로 운영해 나갈 예정이다. 협약 기간은 3년이며 최대 250명에게 약 25억2000만원 규모를 지원하게 된다.
해당 사업은 내일채움공제(200명)와 우대저축공제(50명)으로 운영되며, 지원 대상은 안전·품질 우수 협력사 소속 근로자다. 안전 및 품질 직무를 전담하는 핵심 인력은 '내일채움공제'를, 안전 및 품질 직무를 겸직하는 핵심 인력은 '우대저축공제'를 지원받을 수 있다.
내일채움공제 참여자는 인당 10만원씩 3년 동안 적립하면 본인 적립금(360만원)과 정부 지원금(360만원), 현대엔지니어링 지원금(864만원)을 합산해, 3년 만기 시 1584만원의 적립금과 복리이자를 함께 수령하게 된다.
우대저축공제 참여자는 인당 10만원씩 3년 동안 적립하면 본인 적립금(360만원)과 정부 지원금(72만원), 현대엔지니어링 지원금(72만원)을 합산해 3년 만기 시 504만원의 적립금과 복리이자를 수령하게 된다.
현대엔지니어링은 중소 협력사 부담금 지원, 사업 홍보 및 지원 대상 협력사 모집 및 선정 등을 담당하고, 중진공은 중소 협력사 부담금 공동 지원, 공제 운영 관리·공제금 지급 등 사업 전반을 운영한다.
현대엔지니어링 관계자는 "해당 사업이 협력사의 우수 인력 확보와 장기근속에 실질적인 도움이 되고 현장의 안전 및 품질 경쟁력 확보로 이어지기를 기대한다"며 "앞으로도 중소기업의 지속 가능한 성장을 지원하기 위해 다양한 협력 사업을 확대해 나가겠다"고 말했다.