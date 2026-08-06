카카오, 정부 AI 에이전트 마켓플레이스 구축 맡는다…2027년까지 개방형 생태계 조성

과기정통부 사업 수행자 선정, 카카오엔터프라이즈와 컨소시엄 구성

등록·검증·실행·정산까지 하나의 플랫폼서 제공

특정 AI 모델·클라우드 종속 없는 개방형 구조

clip20260806110715 0 카카오 제주본사./카카오

카카오가 정부의 AI 에이전트 마켓플레이스 구축 사업을 맡아 국내 AI 에이전트 유통 생태계 조성에 나선다. 에이전트 등록부터 검증, 실행, 정산까지 전 과정을 하나의 플랫폼에서 제공하는 개방형 생태계를 구축해 AI 서비스 유통의 기반을 마련한다는 계획이다.6일 카카오는 과학기술정보통신부가 추진하고 한국지능정보사회진흥원(NIA)이 전담하는 'AI 에이전트 마켓플레이스 개발 지원 사업'의 수행 사업자로 선정됐다고 밝혔다. 카카오는 카카오엔터프라이즈와 컨소시엄을 구성해 2027년 12월까지 사업을 수행하며 정부출연금과 민간부담금을 합쳐 약 110억원 규모로 추진된다.AI 에이전트 마켓플레이스는 AI 에이전트 서비스와 에이전틱 AI 도구를 한곳에서 검색하고 활용할 수 있는 플랫폼이다. 카카오 컨소시엄은 에이전트 등록과 검증, 탐색, 조합, 실행, 정산까지 전 과정을 하나의 플랫폼에서 제공하는 생태계를 구축할 계획이다. 연내 1차 서비스를 선보인 뒤 2027년에는 에이전트 스튜디오를 포함한 고도화를 거쳐 2차 서비스를 공개할 예정이다.플랫폼은 특정 클라우드나 AI 모델에 종속되지 않는 개방형 구조로 설계된다. 카카오의 자체 AI 모델 '카나나'뿐 아니라 국내외 다양한 AI 모델을 연계하고 외부 API와 MCP 등을 통해 플랫폼 내 다양한 도구가 자유롭게 연결될 수 있도록 지원한다. 플랫폼에 등록되는 AI 도구는 보안 검토와 샌드박스 검증, 환각(할루시네이션) 제어 등 여러 단계의 검증 절차를 거치며 운영 과정에서도 상시 재검증 체계를 운영할 계획이다.김세웅 카카오 AI 시너지 성과리더는 "AI 에이전트의 수요와 공급이 동시에 열리는 변곡점을 맞이하고 있다"며 "카카오의 AI 기술력과 플랫폼 운영 경험을 바탕으로 개발자와 기업 누구나 신뢰할 수 있는 AI 에이전트 생태계의 표준을 만들고 지속 가능한 마켓플레이스로 운영해 나가겠다"고 말했다.