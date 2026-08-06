“김민재보다 더 잘하냐” 질문에 요나탄 타 “수비수인데 빨라”… 기자 사과

축구 0 /서형욱의 뽈리 TV 유튜브

독일 국가대표이자 FC 바이에른 뮌헨 수비수 요나탄 타와의 인터뷰에서 진행자의 질문을 둘러싸고 온라인상에서 논란이 일고 있다.최근 서형욱의 뽈리 TV 유튜브 영상에 공개된 인터뷰에서 김정용 기자는 타에게 "지난 시즌 출전 시간만 보면 김민재보다 더 많이 뛰었다. 지금은 본인이 김민재보다 더 낫다고 생각하느냐"고 질문을 던졌다.이에 타는 비교 자체를 경계하며 김민재를 높이 평가했다.타는 "우리를 서로 비교하는 것은 중요하지 않다"며 "김민재에게는 나보다 뛰어난 강점이 있고 나에게도 김민재보다 잘하는 부분이 있다. 우파메카노 역시 우리보다 뛰어난 장점이 있다"고 말했다.이어 "중요한 것은 각자의 장점을 하나로 모아 팀에 기여하는 것이다. 감독이 누가 뛰는지 결정하지만 지난 시즌 우리 모두 좋은 모습을 보여줬고감독도 우리를 모두 신뢰하고 있다"고 밝혔다.김민재에 대해서는 "가장 좋아하는 점은 공격적인 수비와 스피드"라며 "수비수인데도 정말 빠르다. 전방으로 나갈 때도 빠르고, 상대가 뒷공간으로 침투해도 따라잡을 만큼 매우 빠른 선수"라고 극찬했다.또 "김민재는 훌륭한 수비수"라며 "한국 팬들은 김민재를 사랑해야 한다. 그는 놀라운 수비수이자 한국 대표팀에도 매우 중요한 선수"라고 강조했다.한국 팬들 사이에서 제기되는 김민재의 멘털 우려에 대해서도 "김민재는 감정을 크게 드러내지 않는 차분한 성격이라 겉으로는 잘 보이지 않을 뿐"이라며 "내가 본 김민재는 정신력이 정말 강한 선수이고 경기장에서 언제나 믿을 수 있는 선수"라고 평가했다.인터뷰 공개 이후 온라인에서는 진행자의 질문이 무례했다는 지적이 잇따르고 있다.논란이 커지자 인터뷰를 진행한 김 기자는 뽈리 TV 댓글을 통해 사과했다.그는 "먼저 재밌게 봐야 할 영상으로 불편을 드린 점 죄송하다"고 고개를 숙였다.이어 "현장에는 바이에른 관계자가 배석했고 기존 인터뷰에서도 조금이라도 오해 소지가 있는 질문은 삭제를 요구하는 역할을 해왔지만 해당 질문은 좋은 분위기에서 진행돼 그대로 공개됐다"며 "이번 내한 기간에도 사전에 거절된 질문들이 있었다"고 설명했다.그는 "타는 한국에서 김민재의 경쟁자라는 이유로 폄훼되거나 비난을 받기도 하는 선수"라며 "평소 타가 김민재를 비롯한 동료들을 얼마나 존중하는지 알고 있었고 이를 명확하게 보여주기 위해 직설적인 질문을 선택했다"고 밝혔다.이어 "예상대로 타가 사려 깊은 답변을 해줬고 이후 자연스럽게 심도 있는 이야기가 이어졌다"면서도 "이런 사정과 별개로 인터뷰를 보다가 기분이 상한 분들이 있었다면 제 불찰이다. 앞으로 개선하도록 노력하겠다. 다시 한번 사과드린다"고 말했다.요나탄 타, 김민재 등을 포함한 바이에른 뮌헨 축구대표팀은 K리그 1 제주SK FC와의 친선경기차 방한했다. 경기는 지난 4일 제주월드컵경기장에서 열렸으며 바이에른 뮌헨이 제주 FC에 2대 1로 이겼다.