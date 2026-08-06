우미건설, ‘세종 우미린 센터파크’ 7일 견본주택 개관…10일 특공 실시

[우미건설] 세종 우미린 센터파크 조감도 0 세종 우미린 센터파크 조감도.

우미건설은 세종특별자치시 행정중심복합도시 5-2생활권 S1블록에 공급하는 '세종 우미린 센터파크'의 견본주택을 오는 7일 개관하고 본격적인 청약에 나선다고 6일 밝혔다.청약 접수는 10일 특별공급을 시작으로 11일 일반공급 1순위, 12일 2순위 순으로 진행한다. 당첨자 발표는 19일이며, 정당계약은 31일부터 9월 3일까지다.해당 단지는 5-2생활권에 위치한 S1블록에 들어선다. 지하 2층~지상 최고 20층, 12개 동, 전용면적 45·59·84㎡, 총 676가구 규모다.지상에 주차공간을 두지 않는다. 커뮤니티 시설은 피트니스 클럽과 실내골프연습장, 스크린골프장 등 운동시설 및 작은도서관과 남·녀 구분 독서실, 게스트하우스 등을 조성한다.5-2생활권은 학교와 공원, 공공청사, 주거시설이 하나로 어우러지도록 설계된 공공시설 복합단지 특화권역이다. 단지 인근에 초·중학교(예정)와 유치원(계획)을 비롯해 복합커뮤니티센터가 계획돼 있고, 약 3만7000㎡ 규모의 문화공원에는 잔디광장과 커뮤니티스퀘어, 순환형 산책로 등을 갖춘 생활권 중심 광장으로 조성된다.교통 여건도 우수하다. 단지 인근 간선버스급행체계(BRT) 정류장을 통해 정부세종청사 등 지역 내 이동이 편리하고, 한국고속철도(KTX)·수서고속철도(SRT)가 정차하는 오송역과 남청주IC, 외곽순환도로 등 광역 교통 인프라 이용도 수월하다. 대전~세종~청주를 잇는 총연장 64.4㎞의 충청권 광역급행철도(CTX) 사업이 2028년 착공, 2034년 개통을 목표로 추진되고 있다.