우미건설, ‘세종 우미린 센터파크’ 7일 견본주택 개관…10일 특공 실시

청약 접수는 10일 특별공급을 시작으로 11일 일반공급 1순위, 12일 2순위 순으로 진행한다. 당첨자 발표는 19일이며, 정당계약은 31일부터 9월 3일까지다.
해당 단지는 5-2생활권에 위치한 S1블록에 들어선다. 지하 2층~지상 최고 20층, 12개 동, 전용면적 45·59·84㎡, 총 676가구 규모다.
지상에 주차공간을 두지 않는다. 커뮤니티 시설은 피트니스 클럽과 실내골프연습장, 스크린골프장 등 운동시설 및 작은도서관과 남·녀 구분 독서실, 게스트하우스 등을 조성한다.
5-2생활권은 학교와 공원, 공공청사, 주거시설이 하나로 어우러지도록 설계된 공공시설 복합단지 특화권역이다. 단지 인근에 초·중학교(예정)와 유치원(계획)을 비롯해 복합커뮤니티센터가 계획돼 있고, 약 3만7000㎡ 규모의 문화공원에는 잔디광장과 커뮤니티스퀘어, 순환형 산책로 등을 갖춘 생활권 중심 광장으로 조성된다.
교통 여건도 우수하다. 단지 인근 간선버스급행체계(BRT) 정류장을 통해 정부세종청사 등 지역 내 이동이 편리하고, 한국고속철도(KTX)·수서고속철도(SRT)가 정차하는 오송역과 남청주IC, 외곽순환도로 등 광역 교통 인프라 이용도 수월하다. 대전~세종~청주를 잇는 총연장 64.4㎞의 충청권 광역급행철도(CTX) 사업이 2028년 착공, 2034년 개통을 목표로 추진되고 있다.