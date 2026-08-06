반도건설, 상반기 유보라TV 조회수 155만 기록…전년比 208%↑

1 0 유보라TV, 고객 사연을 바탕으로 제작한 유보라 오리지널.

반도건설이 올 상반기 유튜브, 블로그 등 공식 온라인 채널을 고객 참여형 콘텐츠 중심으로 재편한 결과, 조회수와 이용자 참여 등 주요 지표에서 성과를 거둔 것으로 나타났다.6일 반도건설에 따르면 회사의 공식 유튜브 채널 유보라TV는 올 상반기 총 조회수 155만회를 기록했다. 이는 전년 동기 대비 208% 증가한 수치다. 주요 롱폼 콘텐츠 7편의 평균 조회수는 20만회, 이용자 참여도는 226% 늘었다.이 같은 성과의 배경에는 고객을 콘텐츠의 주인공으로 내세운 차별화 전략이 있다. '거인의 육아'는 실제 입주민의 이야기를 담아 47만6000회, '유보라 프리뷰&웰컴'은 실수요자 중심의 콘텐츠로 35만회의 조회수를 기록했다.유보라 인사이트는 180만 부동산 유튜버 부읽남과 협업해 내 집 마련과 부동산 이슈를 다루며 평균 11만5000회의 조회수를 기록했다. 이는 전년 대비 9.5배 증가한 수치다.올해 초 재단장한 리뉴얼한 웹진(ARCHIVE.B)은 입주민 라이프스타일, 주거·건축 정보, 인테리어 트렌드 등 고객 중심 콘텐츠를 강화하며 브랜드 미디어로 역할을 확대했다.웹진 콘텐츠는 유튜브 쇼츠와 인스타그램 릴스 등 숏폼 콘텐츠로 재가공해 채널별로 확산하고 있다. 상반기 인스타그램 릴스 조회수는 175만회를 기록했으며, '최홍만 육아일기' 릴스는 140만 조회수와 8만 이용자 참여도를 달성했다.회사는 올 하반기에도 고객의 일상과 관심사에 기반한 콘텐츠를 확대하고, 부동산 정책과 주거 트렌드 등 시의성 있는 정보 콘텐츠와 입주민·전문가 참여형 콘텐츠를 지속적으로 강화할 계획이다.기업이 전하고 싶은 메시지보다 고객이 공감할 수 있는 이야기를 중심으로 상품과 기술, 주거 철학을 자연스럽게 전달한다는 방침이다.반도건설 관계자는 "고객이 공감하고 참여할 수 있는 브랜드 스토리를 지속적으로 축적해 고객 친화적인 소통 채널을 구축하고, 차별화된 콘텐츠를 통해 '유보라'의 브랜드 가치와 고객 경험을 지속 높여 나가겠다"고 말했다.