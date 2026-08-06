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포스코이앤씨, 경기 여주 ‘더샵 여주역더퍼스트’ 이달 분양

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이수일 기자

승인 : 2026. 08. 06. 11:49

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더샵 여주역더퍼스트 투시도.
포스코이앤씨는 경기 여주시 홍문동 홍문2지구 도시개발구역에 들어서는 '더샵 여주역더퍼스트'를 8월에 분양할 예정이라고 6일 밝혔다.

해당 단지는 지하 2층~지상 최고 29층, 7개 동, 총 696가구 규모로 조성한다. 전용면적 84㎡ 단일면적으로 구성되며, A·B·C 3개 타입으로 공급한다.

타입에 따라 알파룸, 팬트리, 케어룸 등을 적용하고 모든 가구에 현관창고와 드레스룸 등을 마련한다. 또한 골프연습장, 피트니스, 작은도서관, 에듀라운지 등을 조성할 계획이다.

해당 단지는 여주에서 처음으로 공급되는 '더샵' 브랜드 아파트다. 단지가 들어서는 여주 남부권은 여주역세권을 비롯해 여주역세권2지구, 홍문1·2지구, 교동지구, 창동지구, 월송지구 등 도시개발사업이 추진 중이다.

경강선 여주역을 이용할 수 있으며, 경강선 여주~원주 복선전철(예정), GTX-D(계획), 수서~광주선(예정) 등 광역교통망 확충도 추진 중이다. 중부내륙고속도로와 영동고속도로 등 주요 도로망 이용도 편리하다.

단지 인근에는 이마트와 하나로마트, 여주프리미엄아울렛, 여주종합운동장 등이 있다. 교육시설로는 인근에 여주초와 여흥초, 세종중·고, 청소년수련관 등이 있다. 단지 옆 어린이공원(계획)을 비롯해 남한강, 황학산수목원 등도 인근에 있다.
이수일 기자

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