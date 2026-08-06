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제주항공, 하반기 객실승무원 공개채용…13일까지 접수

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김유라 기자

승인 : 2026. 08. 06. 13:26

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안전운항 인력 선제 확보
일본어·중국어 특기자 별도 지원
0806 제주항공, 하반기 객실승무원 공개채용
제주항공이 6일 하반기 객실승무원 공개채용을 진행한다고 밝혔다./제주항공
제주항공이 올해 하반기 객실승무원 신입사원 공개채용을 진행한다.

6일 제주항공에 따르면 이번 채용 규모는 두 자릿수다. 안전운항에 필요한 인력을 선제적으로 확보하고 객실승무원 인재풀을 확대하기 위한 차원이다.

지원서는 오는 13일 오후 5시까지 제주항공 채용 홈페이지를 통해 접수한다. 근무지는 서울·인천과 부산이다.

학력 제한은 없으며 토익과 오픽 등 일정 기준 이상의 공인어학성적을 제출해야 한다. 일본어와 중국어 특기자는 언어특기전형을 통해 별도로 지원할 수 있다.

기초 체력도 검증한다. 지원자는 국민체력100 인증센터에서 발급한 3등급 이상의 체력인증서를 제출해야 한다.

제주항공 관계자는 "항공 안전을 책임질 전문 인력을 선제적으로 확보하고 체계적으로 육성해 숙련된 객실승무원 인재풀을 확대할 계획"이라며 "지원자 개개인의 핵심 역량을 다각도로 평가해 객실 안전을 책임질 인재를 선발하겠다"고 말했다.

제주항공은 공식 유튜브 채널을 통해 현직 객실승무원의 지원서 작성법과 면접 준비 과정, 직무 관련 조언 등도 제공하고 있다.
김유라 기자

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