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경제 정책

노동진 수협회장, 제주 고수온 피해 현장 점검

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세종 이지훈 기자

승인 : 2026. 08. 06. 13:42

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제주 넙치 양식장 방문…복구 등 지원 대책 논의
전국 피해 신고 69건·16억원…손해사정 인력 긴급 투입
"조속한 경영 재기 돕는 데 전력 다할 것"
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노동진 수협중앙회장(왼쪽 두번째)이 지난 5일 제주 서귀포 넙치 양식장을 찾아 조합원으로부터 피해 상황을 청취하고 있다. / 제공=수협중앙회
노동진 수협중앙회장이 고수온으로 양식 수산물 폐사가 잇따르고 있는 제주 양식장을 찾아 피해 상황을 점검하고 복구와 보험금 신속 지급 등 후속 지원을 약속했다.

6일 수협중앙회에 따르면 노동진 회장은 지난 5일 제주 서귀포의 넙치 양식장을 방문해 제주어류양식수협 조합원들로부터 피해 현황을 청취한 뒤, 복구에 만전을 기울이겠다는 뜻을 밝혔다.

제주를 비롯한 서·남해 연안에는 수온 28도 이상이 3일 넘게 지속될 것으로 예상되면서 현재 고수온 경보가 발령된 상태다. 수협중앙회 집계 결과 전날 기준 양식보험에 접수된 고수온 피해 신고는 전국 69건, 피해 규모는 16억원이다. 지역별로는 제주가 23건(넙치)으로 가장 많았고, 경남 14건(숭어), 전남 13건(넙치·우럭), 충청 10건(우럭·숭어), 경북 9건(넙치·도다리) 등이다.

수협중앙회는 전국 9개 지역본부를 중심으로 양식보험 가입 어가에 대한 현장 점검을 강화하고, 수중드론 등 스마트 장비를 활용해 피해 상황을 실시간으로 파악할 계획이다. 아울러 빠른 보험금 지급을 위해 손해사정 인력을 피해 현장에 긴급 투입해 사고 조사를 신속히 진행하기로 했다.

앞서 수협중앙회는 지난달 말 고수온 위기경보 '심각 1단계' 발령 이후 비상대책본부를 구성하고 양식어가 피해에 대한 복구, 금융, 유통 지원을 하고 있다.

노동진 회장은 "가용한 수단을 총동원해 양식 어업인의 피해를 최소화하고 조속한 경영 재기를 돕는 데 전력을 다하겠다"고 강조했다.
이지훈 기자

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