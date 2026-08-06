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이상윤 트리니티항공 대표 “가격보다 가치, 가장 신뢰받는 항공사 될것”

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김한슬 기자

승인 : 2026. 08. 06. 14:30

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6일 '브랜드 론칭&유니폼 런웨이' 행사
FSC·LCC 탈피한 'SSC' 새 모델 선언
소노 시너지 앞세워 통합 항공사와 차별화
재무 정상화·장거리 수익성 확보는 과제
인사말 하는 이상윤 트리니티항공 대표이사<YONHAP NO-3596>
이상윤 트리니티항공 대표이사가 6일 서울 강남구 소노펠리체 컨벤션에서 열린 '트리니티항공 브랜드 런칭·유니폼 런웨이 행사'에서 인사말을 하고 있다. /연합
트리니티항공(옛 티웨이항공)이 단순한 사명 변경을 넘어 새로운 항공사로의 출발을 선언했다. 대형항공사(FSC)와 저비용항공사(LCC)의 기존 구분을 벗어나 고객에게 필요한 서비스만 선별해 제공하는 'SSC(Selective Service Carrier, 선택형 서비스 항공사)' 모델을 앞세워 차별화에 나선다. 소노트리니티그룹의 호텔·리조트 사업과 연계한 새로운 여행 경험도 핵심 전략으로 제시했다.

트리니티항공은 6일 서울 소노펠리체 컨벤션에서 '트리니티항공 브랜드 런칭·유니폼 런웨이' 행사를 열고 새 비전과 사업 모델을 공개했다.

이상윤 트리니티항공 대표는 "고객은 더 이상 단순히 운임이 저렴하거나 서비스가 많다는 이유만으로 항공사를 선택하지 않는다"며 "지불한 가격만큼 얼마나 가치 있는 경험을 제공받는지가 중요하다"고 강조했다.

이를 위해 트리니티항공은 새로운 사업 모델인 SSC를 선언했다. 고객이 여행 목적과 노선별로 가장 필요로 하는 서비스에 집중 투자하는 것이 핵심이다. 서비스를 무조건 늘리거나 줄이지 않고 고객이 체감하는 가치 중심으로 서비스를 재설계한다는 것이다.

워킹 하는 트리니티항공 승무원들<YONHAP NO-3531>
트리니티항공 승무원들이 6일 서울 강남구 소노펠리체 컨벤션에서 열린 '트리니티항공 브랜드 런칭·유니폼 런웨이 행사'에서 워킹을 하고 있다. /연합
트리니티항공은 SSC 모델에 맞춰 특정 노선에 치우치기보다 단거리와 중·장거리 노선을 아우르는 균형 잡힌 네트워크를 구축할 예정이다. 이 대표는 "정부의 신규 운수권 배분에 적극 참여하고 있으며 최근 확보한 부다페스트 노선도 내년 취항을 준비하고 있다"며 "각 노선을 유기적으로 연결하는 네트워크 경쟁력을 핵심으로 신규 노선을 검토하고 있다"고 말했다.

통합 대한항공과 통합 LCC 시대를 앞두고 트리니티항공은 소노그룹의 호스피탈리티를 핵심 경쟁력으로 내세웠다. 이 대표는 "단순히 호텔과 항공권을 결합해 판매하는 것이 아니라 호스피탈리티와 레저 등 여행 전반의 경험을 항공 이동과 연결해 새로운 여행 플랫폼을 제공할 것"이라고 말했다.

다만 재무구조 개선은 해결해야 할 과제다. 트리니티항공은 장거리 노선 확대에 따른 초기 투자 비용과 유가·환율 상승 등 영향으로 2년 연속 적자를 이어가고 있다. 이 대표는 "현재 재무구조가 충분히 안정적이라고 말하기는 어렵다"면서도 "최대주주의 지원으로 유동성을 확보했고, 노선 효율화와 차세대 기재 도입 등을 통해 안정적인 수익 구조를 만들어 나가겠다"고 밝혔다.

이날 행사에서는 신규 유니폼도 공개됐다. 브랜드 컬러인 '트리니티 그레이'와 '로즈 골드'를 적용했다. 장거리 운항을 고려해 운항승무원 유니폼에는 처음으로 카디건을 도입했다. 새 유니폼은 트리니티항공 이름으로 운항을 시작하는 올해 후반부터 적용될 예정이다.

서준혁 소노그룹 회장은 "트리니티항공은 단순한 사업 확장이 아니라 소노그룹의 서비스 가치를 여행 전 과정으로 연결하는 도전"이라며 "안전을 최우선 가치로 삼고 항공 전문가들의 노하우와 소노만의 차별화된 서비스를 결합해 우리만의 정체성을 만들어 가겠다"고 말했다.

트리니티항공 브랜드 런칭 & 유니폼 공개<YONHAP NO-3523>
트리니티항공 승무원들이 6일 서울 강남구 소노펠리체 컨벤션에서 열린 '트리니티항공 브랜드 런칭·유니폼 런웨이 행사'에서 유니폼을 선보이고 있다. /연합
김한슬 기자

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