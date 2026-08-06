CJ제일제당도 ‘푸드 AI 360’ 가동…식품업계, AI로 신제품 개발 경쟁

CJ제일제당, 트렌드 분석부터 상품화까지 AI 플랫폼 구축

삼양식품·롯데웰푸드·오뚜기·풀무원도 AX 속도

생산·구매·마케팅 전방위 확산

[CJ제일제당 사진자료] CJ제일제당이 자체 개발한 AI 기반 마케팅 인텔리전스 플랫폼 'Food AI 360' 0 CJ제일제당이 자체 개발한 AI 기반 마케팅 인텔리전스 플랫폼 '푸드 AI 360'./CJ제일제당

국내 식품업계가 인공지능(AI)을 앞세워 제품 개발과 생산, 마케팅 혁신에 속도를 내고 있다. CJ제일제당이 트렌드 발굴부터 상품화까지 지원하는 AI 플랫폼 '푸드 AI 360'을 글로벌 시장으로 확대하는 가운데, 삼양식품과 롯데웰푸드, 오뚜기, 풀무원도 AI 조직 신설과 공정 자동화, AI 커머스 도입 등에 나서며 전사적인 AI 전환(AX)을 본격화하는 모습이다.CJ제일제당은 AI 기반 마케팅 플랫폼 '푸드 AI 360'을 글로벌 시장에 론칭했다고 6일 밝혔다.푸드 AI 360은 실시간 트렌드 분석부터 상품 기획, 소비자 반응 예측, 출시 이후 시장 모니터링까지 신제품 개발 전 과정을 하나의 플랫폼에서 수행할 수 있도록 구축한 AI 기반 솔루션이다. 식품마케팅실과 AX/DX 담당 조직이 공동 개발했다.CJ제일제당은 지난해 국내 사업부에 우선 도입한 데 이어 올해 6월 미국 사업에도 적용을 완료했다. 미국 소비자 데이터를 실시간으로 분석해 현지 시장 변화와 K-푸드 수요를 제품 개발과 마케팅 전략에 반영하기 위해서다.AI가 제품 콘셉트와 패키지 방향을 제안하고 소비자 반응까지 예측하는 '콘셉트 스튜디오' 기능도 갖췄다. 이를 활용해 개발한 대표 사례로는 '말차 햇반'과 '비비고 연어 스테이크'가 꼽힌다. 회사는 향후 일본과 유럽 등으로 적용 범위를 확대할 계획이다.식품업계의 AI 경쟁은 연구개발과 생산, 구매, 유통 등 경영 전반으로 빠르게 확산되고 있다.삼양식품은 지난달 전사 AI 전환을 총괄하는 AX(AI 트랜스포메이션) 부문을 신설하고 외부 전문가를 부문장으로 영입했다. 생산 현장 중심이던 AI 활용을 마케팅과 기획, 경영 전반으로 확대하는 한편, 헬스케어 AI 연구개발 인력을 늘려 마이크로바이옴과 임상 데이터를 기반으로 한 신제품 예측 모델 개발에도 나서고 있다. 해외 수출 급증에 대응해 생산 효율을 높이고 글로벌 규제 대응 역량을 강화하기 위한 전략이다.롯데웰푸드는 원재료 수급 리스크 관리에 AI를 적극 활용하고 있다. 날씨와 환율, 국제 시황 등을 분석하는 'AI 구매 어시스턴트'를 도입해 핵심 원재료인 팜유 가격 예측 정확도를 90% 수준까지 끌어올렸다. 올해 4월에는 국내 종합식품기업 최초로 챗GPT와 연동한 자사몰 서비스를 선보이며 대화형 AI 커머스 시장에도 진출했다.오뚜기는 생산 공정과 마케팅 분야에서 AI 활용 범위를 넓히고 있다. 지난 3월 건조야채 제조라인에 AI 초분광 이물선별기를 확대 적용해 품질관리 체계를 강화했으며, 신제품 '더핫 열라면' 마케팅에서는 캠페인 기획부터 영상 제작까지 생성형 AI를 활용했다.풀무원도 올해 초 약 60명 규모의 미래사업부문을 신설해 전사 AI 전환을 추진하고 있다. 고객 리뷰 데이터를 활용한 AI 기반 상품 개발과 사내 GPT 플랫폼 구축 등을 핵심 과제로 삼고 디지털 경쟁력 강화에 나서고 있다.