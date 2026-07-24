실리콘밸리에 뜬 ‘1천억 한인 펀드’…글로벌 창업 신화 연다

재외동포 전용 지원책·'K-파운더스' 출범으로 해외 창업 생태계 대격변

중기부, 미국 실리콘밸리서 케이(K) 파운더스 커넥트 인 실리콘밸리' 개최

1 0 노용석 중기부 1차관.

정부가 해외 거주 한국인의 글로벌 창업을 돕고 현지 한인 네트워크를 묶는 대형 프로젝트의 닻을 올렸다.중소벤처기업부는 현지 시각 24일 미국 실리콘밸리 스타트업·벤처 캠퍼스(SVC)에서 '케이(K) 파운더스 커넥트 인 실리콘밸리(K-Founders Connect in Silicon Valley)'를 개최하고, 해외 청년 창업 지원책과 1000억원대 재외동포 펀드 출범을 발표했다.이번에 공개된 '모두의 창업 글로벌 프로젝트'는 창업 지원 대상을 재외국민과 유학생까지 확장한 첫 사업이다. 지난 3월 싱가포르 현지 간담회 당시 유학생이 제안한 현장 목소리를 정책으로 구현했다.중기부는 실리콘밸리, 뉴욕, 싱가포르, 인도 등 4개 주요 거점을 중심으로 총 80명의 유망 예비창업가와 스타트업(신생 벤처기업)을 선발할 계획이다. 선발된 기업에는 온·오프라인 멘토링과 맞춤형 보육은 물론, 창업활동비 지급과 함께 현지 법·규제·시장 정보가 제공된다. 특히 이승훈 링글 대표, 이정희 프라이머USA 대표, 김주윤 닷 대표, 오선호 오스테오진 테크 공동설립자 등 현지 선배 창업가들과 전문 벤처캐피털(VC)들이 멘토단으로 합류해 밀착 보육을 지원한다.정부 모태펀드가 해외에서 성공한 한인 기업가, 투자자들과 손을 잡고 만든 최초의 재외동포 펀드인 '케이 파운더(K-Founder) 펀드(ASQ Pioneer 펀드·운용사 발론 캐피털)'도 본격적인 활동에 들어갔다.약 1000억원 이상 규모로 조성될 예정인 이번 펀드는 김동신 센드버드 대표가 자금 운용을 맡아 이끈다. 김 대표는 UKF 등 현지 한인 커뮤니티와 연계해 기업 투자설명회(IR), 네트워킹 행사를 마련하는 등 국내 스타트업이 글로벌 시장에 안정적으로 안착할 수 있도록 지원한다.이날 오전에는 알엔알, 위트젠바이오테크놀로지 등 현지 진출 유망 스타트업 7개사와 기술보증기금, 스탠퍼드 컨슈머 액셀러레이터(SCA), UKF 관계자 등이 참석한 '글로벌 케이(K) 벤처 혁신 간담회'도 함께 열렸다. 현지 진출 때 겪는 기술금융·투자 애로사항을 점검하고 기관 간 협력 방안을 논의했다.노용석 중기부 제1차관은 "해외에서 활동하는 우리 창업 인재에 대한 맞춤형 지원체계가 비로소 완성됐다"며 "해외에서 성공한 한인 창업가와 투자자의 자본·경험이 후배들의 도전으로 연결되는 선순환 생태계를 확고히 구축하겠다"고 강조했다.