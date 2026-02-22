[백운산 오늘의 운세] 2026년 2월 22일

쥐띠
36년 힘든 순간에 귀인의 도움을 받는다.
48년 새로운 곳으로 이사를 준비한다.
60년 이사나 매매 등 변동 운이 있다.
72년 이제야 좋은 결실을 본다.
84년 두루두루 좋은 일이 생긴다.
96년 마음속 근심이 사라지니 후련하다.
소띠
37년 지는 것이 곧 이기는 것이다.
49년 사소한 계약이 이뤄지니 만사대길 하다.
61년 욕심부리지 않으니 풍성한 날이다.
73년 기쁨이 성큼 다가온다.
85년 지인의 도움으로 고민이 해결된다.
97년 마음을 안 비우면 일이 꼬인다.
범띠
38년 몸살감기로 인해 여행을 미룬다.
50년 속마음을 밖으로 드러내지 않는다.
62년 어려웠던 일이 빠르게 해결된다.
74년 건강에 평소보다 더 신경 써야 한다.
86년 마음에 드는 사람의 소식이 들린다.
98년 운수대통하니 얼굴에 미소가 가득하다.
토끼띠
39년 귀인이 나타나 도움을 받고 기분 좋은 날이다.
51년 헤어졌던 사람의 소식을 듣게 된다.
63년 형제지간에 막힘없이 잘 풀린다.
75년 바라던 소원을 성취한다.
87년 가족회의를 진행한 후 결정한다.
99년 여유롭게 움직이니 마음 편하다.
용띠
40년 흥이나니 마음 편해진다.
52년 양손 가득 보배를 얻는 시기다.
64년 문서 운과 재물 운이 동시에 따른다.
76년 뜻하는 바가 모두 이뤄진다.
88년 몸과 마음이 한결 편한 날이다.
00년 동창을 만나 그간의 이야기를 나눈다.
뱀띠
41년 운이 좋으니 시간 가는 줄 모른다.
53년 나를 낮추고 상대를 존경 한다.
65년 발 빠르게 공명을 얻는 날이다.
77년 반가운 지인을 만난다.
89년 오후 늦게 문서 운이 들어온다.
01년 원하는 소망을 성취하니 기쁨 가득하다.
말띠
42년 나날이 운이 좋아진다.
54년 바라던 일이 이뤄지는 날이다.
66년 기쁜 소식을 듣게 된다.
78년 바라던 소원을 성취하니 기쁨 가득하다.
90년 생각지 않은 구설수가 따르니 주의한다.
02년 마음에 드는 사람을 소개받는다.
양띠
43년 과시하지 말고 겸손해야 한다.
55년 차츰 운이 대길해진다.
67년 문서 매매가 성사되지 않으니 마음을 비운다.
79년 원하는 것을 성취하기 힘들다.
91년 구설수가 따르는 날이니 조심한다.
03년 숨은 능력을 갈고닦는다.
원숭이띠
32년 기다리는 것을 얻기 힘든 날이다.
44년 근심이 떠나고 행복이 찾아온다.
56년 자신감이 높아지기 시작한다.
68년 확고한 뜻을 가져야만 일이 성사된다.
80년 더 배우니 기분 최고다.
92년 일이 잘되고 있으니 마음을 편히 먹는다.
닭띠
33년 금전 문제가 해결된다.
45년 마음의 안정이 우선이니 쉬어야 한다.
57년 귀인의 도움을 잔뜩 많으니 감사한 날이다.
69년 의기양양하니 자신감이 샘솟는다.
81년 가는 곳마다 좋은 일이 생긴다.
93년 좋은 결과를 얻는다.
개띠
34년 여유를 가지면 마음의 안정을 찾는다.
46년 일이 꼬이더라도 참는다.
58년 막혔던 길이 다시 뚫린다.
70년 마음이 한결 느긋해지는 날이다.
82년 마음이 즐거우니 모든 것이 평화롭다.
94년 꼬였던 운이 풀리니 마음 편하다.
돼지띠
35년 마음을 깨끗이 비워야 뜻을 이룬다.
47년 오후부터 마음이 한결 편안해진다.
59년 가족들과 함께하니 마음이 평온하다.
71년 닫혀 있던 마음이 활짝 풀리는 날이다.
83년 소원을 성취한다.
95년 마음을 비우니 후련하다.
- 백운산철학관
(사)한국역학사협회 회장/한역리학회중앙회장/한국관상협회회장