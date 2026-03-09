[백운산 오늘의 운세] 2026년 3월 9일

쥐띠
36년 계획이 원점으로 되돌아간다.
48년 사두었던 문서로 인해 고민이 쌓이는 날이다.
60년 지인과 만난 사람이 도움이 될 수 있다.
72년 생각하지 못한 희망의 징조가 비친다.
84년 일이 뜻한 대로 진행되지 않는다.
96년 행운이 찾아온다.
소띠
37년 짜증이 나더라도 기다려 본다.
49년 일이 제대로 이뤄지지 않는다.
61년 사두었던 문서로 인해 재미 보는 날이다.
73년 활기가 왕성하고 생기발랄하다.
85년 분주하니 마음만 급하다.
97년 근심이 생기니 자중해야 한다.
범띠
38년 구설수 운이니 조심해야 한다.
50년 소원대로 안 풀려 답답하다.
62년 면역력에 좋은 음식을 먹는다.
74년 소원을 성취한다.
86년 뜻하지 않게 일이 꼬인다.
98년 서로 도와가면서 지내니 근심이 사라진다.
토끼띠
39년 횡재수가 있는 날이다.
51년 어디서든 말 즉 언행을 조심해야 한다.
63년 바라던 소원을 성취한다.
75년 귀인의 도움이 많아진다.
87년 문서매매 소식이 늦어진다.
99년 뜻한 바를 이루니 소원을 성취한다.
용띠
40년 기쁜 일이 생긴다.
52년 금전 운이 약하니 한숨만 나오는 날이다.
64년 망설임이 많아져 난감한 상황이 생긴다.
76년 능력으로 인해 인정을 받는 운이다.
88년 혼자 마음의 속병을 앓는다.
00년 어떤 일이든 최선을 다해야 한다.
뱀띠
41년 지금 못 얻더라도 다음 기회가 있다.
53년 질투만 생기는 날이다.
65년 어려움이 없이 목표를 이룬다.
77년 성심성의껏 최선을 다한다.
89년 욕심을 부리니 잘 되는 일이 별로 없다.
01년 원하는 일을 하니 속이 편해진다.
말띠
42년 운이 약하니 작은 것도 못 얻는다.
54년 속임수에 말려들면 안 된다.
66년 성실히 진행해야 한다.
78년 자신감이 넘치는 날이다.
90년 마음이 약해지니 운도 약해진다.
02년 마음이 심란해지는 시기이니 조심한다.
양띠
43년 소지품을 분실하지 않도록 주의한다.
55년 욕심을 내지 않으니 속이 편하다.
67년 운기가 오후쯤 풀리는 날이다.
79년 운이 좋아지니 바라던 자리에 오르는 운세다.
91년 급해도 웃으며 자리를 양보한다.
03년 운이 좋아 자신감이 넘친다.
원숭이띠
32년 몸살로 인해 잠시 휴식한다. 44년 친인척을 만나니 경사가 찾아온다.
56년 일을 새롭게 시작하는 운세다.
68년 반가운 소식을 듣는다.
80년 무리한 운전을 해선 안 된다.
92년 망설임이 많은 운이다.
닭띠
33년 욕심을 부리면 고생만 한다. 45년 행운이 따라 들어온다.
57년 헤어진 인연이 다시 맺어진다.
69년 일이 풀리니 운수가 대통하다.
81년 비로소 소원을 성취한다.
93년 뜻하던 일을 성취한다.
개띠
34년 반가운 지인과 대화를 나눈다. 46년 어려울 때 힘을 합친다.
58년 시력에 좋은 음식을 섭취한다.
70년 욕심을 내니 바라던 일이 물러간다.
82년 기다리던 사람이 온다.
94년 능률이 오르니 만사가 대길하다.
돼지띠
35년 건강으로 인한 고민이 해결된다. 47년 집안 문제가 빠르게 해결된다.
59년 새로운 소식을 들으니 기분이 좋다.
71년 진지하게 생각해야 한다.
83년 바라던 소원을 성취한다.
95년 골목길에서 이륜자동차를 조심한다.
- 백운산철학관
(사)한국역학사협회 회장/한역리학회중앙회장/한국관상협회회장