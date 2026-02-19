포젤란H, GS홈쇼핑 2차 방송 성황리 마무리…예상 판매량 초과·목표 달성률 상회

1

나노·바이오 소재 기술을 기반으로 한 홈케어 브랜드 포젤란H(포젤란 홈)가 GS홈쇼핑 2차 방송을 마쳤다.

포젤란H는 지난18일 진행된 GS홈쇼핑 2차 방송에서 사전 예상 판매 수량을 웃도는 실적을 기록했으며, 방송 목표 대비 판매 달성률도 계획치를 상회했다고 19일 밝혔다. 회사 측은 이번 방송 결과가 브랜드에 대한 소비자 관심이 실제 구매로 이어진 사례라고 설명했다.

포젤란H는 피부 바이오 소재 전문 기업 로즈랩이 축적해 온 나노·바이오 피부 소재 연구 경험을 바탕으로 개발된 스킨케어 브랜드다. 기존 화장품이 보습이나 탄력 개선에 초점을 맞춘 것과 달리, 사용감과 피부결 관리, 장기적인 피부 컨디션 관리를 함께 고려해 제품을 설계한 것이 특징이라고 회사 측은 전했다.

이번 2차 방송에서는 브랜드 기획 배경과 제품 개발 과정, 홈케어 활용 방식 등이 소개됐다. 이에 따라 제품 구성과 사용 방법, 피부 관리 활용성에 대한 관심이 높아지면서 구매로 이어진 것으로 나타났다.

해당 성과는 지난 2월 1일 진행된 1차 방송 이후 이어진 소비자 관심이 누적된 결과로 분석된다. 1차 방송 이후 브랜드 검색량과 제품 관련 문의가 증가했고, 사용자 후기가 확산되면서 2차 방송 시점에 구매 전환이 이루어졌다는 설명이다.

로즈랩 관계자는 “1차 방송 이후 형성된 브랜드 인식과 사용자 경험이 이번 방송 결과에 영향을 준 것으로 보고 있다”고 밝혔다.

포젤란H는 단기적인 매출 확대보다는 브랜드 신뢰 형성과 소비자와의 지속적인 관계 구축에 주력한다는 방침이다. 향후 디지털 채널을 중심으로 사용자 체험 콘텐츠를 강화하고, 나노·바이오 소재 기술과 홈케어 콘셉트를 중심으로 한 커뮤니케이션을 이어갈 계획이다.

최근 피부 노화를 급격히 개선하기보다는 장기적인 피부 컨디션 관리에 초점을 맞추는 이른바 ‘슬로우 에이징’ 소비 트렌드가 확산되면서 홈케어 제품에 대한 관심도 증가하고 있다. 포젤란H는 이러한 흐름 속에서 시술 이후 관리와 일상 홈케어를 연결하는 제품군을 제시하고 있다.

로즈랩 관계자는 “이번 방송 결과는 포젤란H의 제품 콘셉트와 관리 방향성이 소비자에게 전달되고 있음을 보여주는 사례”라며 “앞으로도 과장된 표현을 지양하고 일관된 정보 제공을 통해 브랜드 운영을 이어갈 것”이라고 말했다.