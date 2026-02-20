슈마커, ‘캐치! 티니핑’ 협업 2026 봄 컬렉션 공개…사전판매 10분만에 완판

에스엠케이티앤아이(대표 안영환)가 전개하는 슈즈 멀티샵 슈마커(SHOEMARKER)가 인기 애니메이션 ‘캐치! 티니핑’과 협업한 ‘2026 봄 키즈 슈즈 컬렉션’을 출시하며 흥행몰이에 나섰다.

24일 슈마커에 따르면, 지난 20일 공식 온라인몰을 통해 진행된 이번 컬렉션 사전판매는 시작 10분 만에 준비된 물량이 모두 매진됐다. 특히 이번 라인업은 ‘캐치! 티니핑’ 시즌6의 새로운 캐릭터인 레전드핑(다이아나핑, 이클립스핑)을 테마로 한 슈즈가 처음으로 공개돼 부모와 아이들의 뜨거운 관심을 받았다.

이번 봄 컬렉션은 ‘프린세스 캐치! 티니핑’ 시즌6의 콘셉트를 반영해 디자인과 실용성을 동시에 잡았다. 레전드핑 외에도 하츄핑, 아름핑, 사뿐핑 등 주요 캐릭터별 개성을 살린 디자인으로 제작돼 아이들의 소장 가치를 높인 것이 특징이다.

주력 제품인 ‘LED 메리제인 운동화’는 자체 개발한 LED 아웃솔(밑창)을 적용해 화려한 시각적 효과를 줬다. 쉬머한 PU 소재와 글리터 메쉬를 혼합해 화사한 봄 분위기를 연출했으며, 발등 스트랩에 캐릭터 장식과 영문 네임 프린팅을 더해 디테일을 살렸다. 또한 스트링 구조를 채택해 활동량이 많은 아이들에게 안정적인 착화감을 제공한다.

함께 출시된 ‘LED 벨크로 운동화’는 홀로그램과 글리터 디테일로 판타지 무드를 강조한 사계절용 스니커즈다. 통기성이 좋은 메쉬 내피와 미끄럼 방지(논슬립) 아웃솔을 적용해 쾌적함과 안전성을 높였다.

플랫슈즈 라인업도 강화했다. ‘LED 진주 플랫’은 비즈 장식과 은은한 LED 광원이 어우러져 고급스러운 느낌을 주며, ‘LED 보석 플랫’은 그라데이션 글리터와 주얼 리본 장식으로 공주풍 디자인을 완성했다. 두 제품 모두 벨크로 구조로 제작되어 아이들이 스스로 신발을 신고 벗기 편리하도록 설계됐다.

슈마커 관계자는 “지난 시즌에 이어 이번 사전판매 완판을 통해 키즈 슈즈 시장에서의 협업 경쟁력을 다시 한번 입증했다”며 “특히 처음 진행한 체험단 모집에 2,000명 이상이 몰리는 등 호응이 뜨거웠던 만큼, 앞으로도 부모와 아이가 모두 만족할 수 있는 차별화된 콘텐츠를 지속적으로 선보일 것”이라고 밝혔다.

한편, 슈마커와 캐치! 티니핑의 2026 봄 컬렉션은 오는 2월 26일 오전 10시부터 전국 오프라인 매장과 공식 온라인몰에서 정식 판매된다. 런칭을 기념해 오프라인 매장 단독 사은품 증정 이벤트도 진행될 예정이며, 자세한 내용은 공식 SNS 채널을 통해 확인할 수 있다.