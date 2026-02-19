닫기

‘혼수침대’로 눈독 들일까…시몬스, ‘롯데백화점 웨딩페어’ 참여

서병주 기자

승인 : 2026. 02. 19. 16:53

롯데百 매장서 제품 구매 시 구매액 2배 적립
최상위 라인 포함 ‘홈 스위트 홈’ 프로모션도 진행
시몬스의 '롯데백화점 웨딩페어' 프로모션 이미지./시몬스
시몬스가 혼수 준비에 한창인 부부들을 위해 더블 마일리지 혜택을 제공하는 이벤트를 준비했다.

시몬스는 오는 20일부터 다음 달 2일까지 롯데백화점에서 진행하는 '웨딩 페어'에 참여한다고 19일 밝혔다.

행사 기간 기존 롯데 웨딩멤버스 회원들에게는 전국 28개 롯데백화점 내 시몬스 매장에서 제품 구매 시 구매 금액의 2배를 적립해 주는 '더블 마일리지 혜택'이 제공된다. 혜택은 지난해 7월 이후 가입이 승인, 롯데백화점 내 5개 이상의 브랜드에서 5일 이상 구매한 이력이 있는 웨딩멤버스 회원에게 주어진다.

더불어 시몬스가 현재 전개 중인 '홈 스위트 홈' 프로모션 혜택도 제공된다. 해당 프로모션을 통해 고객들은 시몬스의 대표 매트리스인 '뷰티레스트'와 물론 최상위 라인 '뷰티레스트 블랙'을 혜택가로 만나볼 수 있다.

아울러 매주 수요일에는 맞벌이 부부와 1인 가구 직장인 등을 위해 퇴근 후 침대를 받을 수 있는 '이브닝 배송 서비스'도 운영한다.

한편, 시몬스는 최근 프레임 신제품 6종을 선보였다. 그중 '하우티'는 시몬스가 새롭게 제안하는 트윈슈퍼싱글(TSS) 사이즈 프레임으로, 슈퍼싱글(SS) 매트리스 두 개를 하나의 프레임에 올려놓을 수 있다.
서병주 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기