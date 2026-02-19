李대통령, 지방정부 환경미화원 임금 파악 지시…“적발시 엄중징계”

2025122401002272100133451 0 김남준 대변인이 지난해 12월 24일 청와대 춘추관에서 이재명 대통령과 김혜경 여사의 희귀 질환 환우·가족 현장 간담회 참석 관련 브리핑을 하고 있다./연합뉴스

이재명 대통령은 19일 지방정부의 환경미화원 임금 지급 실태와 관련해 전수조사 등 현황 파악을 지시했다.김남준 청와대 대변인은 이날 브리핑에서 "이 대통령은 청와대에서 수석·보좌관 회의를 주재하고 지방정부의 환경미화원 적정임금 보장 규정 이행 여부를 점검하라고 지시했다"고 밝혔다.그러면서 "이 대통령은 문제가 있는 경우 책임자를 엄중 징계하고, 미지급 임금이 신속 지급될 수 있도록 조치하라고 했다"고 김 대변인은 전했다.이날 회의에서는 재정 운영과 인재 확보 등 주요 국정 과제도 함께 논의됐다. 참석자들은 '성과 참여 기반 전략적 예산 편성 방안'을 논의하고, 예산 편성 과정에서 성과 중심 투자 우선순위를 조정해 재정 여력을 확보하는 방안을 검토했다.예산 편성 전 과정에서 정보 공개와 국민 참여를 확대해 수요자 중심 재정 운영 체계를 구축하는 방향도 논의됐다.김 대변인은 "적극 재정 기조를 유지하면서 이재명 정부 국정과제 성과 창출을 뒷받침할 전략적 재원 배분 체계를 구축하기 위한 것"이라고 설명했다.아울러 회의에서는 글로벌 인재 경쟁 심화에 대응하기 위한 과학기술 인재 확보 전략도 논의됐다. 연구개발(R&D) 투자 방식 효율화와 해외 인재 유치 체계 구축 등 구체적 방안이 다뤄졌다고 김 대변인은 전했다.