강원도, 투자유치 1조8000억…폐광·접경지 보조금 증액 등 허들 낮춘다

20260219 투자유치 정책발표(김진태도지사 - 본관소회의실) (1) (1) 0 김진태 강원지사(왼쪽 여섯번째)가 간담회에 참석한 도내 투자기업 대표 및 관계자들과 기념사진을 찍고 있다./강원도

강원특별자치도는 민선 8기 출범 이후 1조8644억원의 투자유치 성과를 올렸다. 도는 19일 도내 이전 및 신설 기업 대표들과 간담회를 갖고 기업 투자 촉진을 위한 2026년도 지원대책을 20일 발표했다.이번 발표의 핵심은 규제 철폐와 인센티브 강화로 수도권에 집중된 기업 자본을 강원도로 끌어들여 지역경제의 체질을 바꾸겠다는 복안이다.20일 도에 따르면 현재까지 유치한 56개 기업 중 반도체, 바이오, 미래차, 첨단방위 등 이른바 미래산업 분야가 58.9%를 차지했다. 이는 도가 추진해온 신산업 육성 전략이 실제 기업들의 투자 결정으로 이어지고 있다. 도는 올해도 20개 기업 3800억원 규모의 추가 유치를 목표로 총력전을 펼친다.◇ 폐광·접경지역 '특급 대우'… 투자 문턱 대폭 낮춰도는 투자유치 지원조례를 전면 개정해 소외지역에 대한 혜택을 대폭 늘렸다. △폐광지역은 설비보조금 지원비율을 기존 30%에서 40%로 상향하고 △접경지역은 대상지에 춘천과 속초를 추가하며 보조금 5%p 가산을 신설했다. 또한 △기업투자촉진지구를 동해, 삼척 등 7개 시군으로 확대해 배출부과금 지원 항목을 추가했다.특히 투자 보조금 지원 요건을 기존 20억~30억원에서 최소 10억원으로 대폭 완화해 우수한 중소·벤처 기업들의 진입 장벽을 낮춘 점이 눈에 띈다.◇ 광물산업 지원 확대…자원강국 도약 발판도는 첨단 산업의 쌀인 핵심 광물 산업 지원도 대폭 강화한다. 보조금 지원 대상 광물을 기존 10종에서 38종으로 대폭 늘리고, 채굴부터 제련까지 공정 전반에 걸쳐 투자를 인정하기로 했다. 간담회에 참석한 (주)알몬티대한중석 등 기업인들은 "보증보험 분할 납부 등 실질적인 건의사항이 도 정책에 반영되길 진심으로 바란다"며 기대감을 나타냈다.간담회장에서 기업인들의 애로사항을 청취한 김진태 지사는 "강원도가 단순히 땅을 내주는 것이 아니라, 반도체나 핵심광물 등 기업이 탐낼만한 미래 먹거리를 전략적으로 제시했다. 인센티브 강화책 중 가장 역점을 둔 부분은 낙후된 폐광지역과 접경지역에 기업이 들어오게 만드는 것이다. '설비 보조금 40% 지원'은 전국 최고 수준의 혜택이다. 여기에 투자 문턱을 10억원까지 낮춰 작지만 강한 기술기업들이 강원도에 뿌리 내릴 수 있도록 길을 열어주겠다"고 강조했다.