남양주시 ‘N잡특강:요즘 돈벌이’ 창업관심 청년 초대

남양주시 0 남양주시, 창업관심 청년을 위한 N잡특강 안내 웹포스터/남양주시

경기 남양주시는 오는 3월부터 남양주시 청년창업센터에서 창업 트렌드 맞춤형 청년창업교육 'N잡특강:요즘 돈벌이'를 운영한다고 20일 밝혔다.이번 특강은 빠르고 다양하게 변화하는 창업시장에 대응해 청년이 별도의 자본 부담 없이도 자신만의 콘텐츠와 기술을 활용해 창업 및 수익 활동을 시작할 수 있도록 지원하기 위해 마련했다.세부 일정 및 내용은 △인스타그램 인플루언서(3월 4일) △전자책 작가(3월 31일) △유튜브 크리에이터(6월 예정) △이모티콘 작가(7월 예정) △스마트스토어 운영(8월 예정) 이다.특강은 3월부터 8월까지 총 5회, 회차당 3시간 과정으로 진행한다. 모집 대상은 창업과 부업에 관심 있는 남양주시 거주 청년(19~39세)이며, 회차별 최대 70명을 모집한다.특강에서는 실무 경험이 풍부한 강사들이 과정 전반에 걸쳐 △콘텐츠 주제 선정 및 제작 △플랫폼 특성에 맞는 운영 전략 △수익화 방식 등 실천할 수 있는 구체적인 방법을 제시한다. 교육 이후 질의응답 시간을 마련하여 참여자의 궁금증을 현장에서 충분히 해소하고, 교육 이후에도 활용할 수 있는 실질 정보를 제공할 예정이다.청년담당관 김선미 과장은 "자신의 일상과 관심사를 수익으로 연결할 수 있는 시대인 만큼, 이번 N잡 특강이 청년의 창업 도전에 실질적인 도움이 되길 기대한다"고 전했다.한편 3월 4일에 진행될 '인스타그램 인플루언서' 특강 신청은 내손에 남양주 및 남양주시 청년 공식 블로그를 참고하면 된다.