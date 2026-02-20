낙동강 취수원 다변화, ‘주민 수용성’ 해법 찾기 본격화

경남도·부산시·정치권 한자리… 창녕·의령 주민 우려 해소 방안 논의

getImage 0 낙동강 하류 맑은물 공급 시민대토론회사진/부산시

낙동강 취수원 다변화 사업의 핵심 과제로 꼽혀 온 '주민 수용성' 문제를 풀기 위한 논의가 본격화됐다. 지자체와 정치권, 관계 기관이 한자리에 모여 취수 지역 주민들의 우려와 보상 문제를 집중적으로 다뤘다.20일 경남도청에서 열린 관계기관 간담회에서는 취수 예정지인 창녕·의령 지역 주민들의 농업 피해 가능성과 지역 발전 대책이 주요 의제로 올랐다. 단순한 설명 수준을 넘어 제도적 장치 마련과 상생 방안이 필요하다는 데 공감대가 형성됐다.간담회를 주도한 박상웅 국회의원은 사업 전 과정을 관리할 상설 협의체 구성을 제안했다. 부산시와 경남도, 환경 당국, 창녕·의령군이 참여해 검증과 이행 점검까지 체계적으로 관리하자는 취지다.박완수 경남도지사는 주민 보호를 전제로 한 사업 추진을 강조했다. 안정적인 물 공급이라는 공익적 가치와 함께, 농업 피해 대책과 합리적인 보상이 병행돼야 한다는 입장을 밝혔다.취수원 다변화는 낙동강 본류 외 수질이 상대적으로 양호한 지류의 물을 추가 확보해 식수원을 분산하는 정책이다. 부산과 경남은 이번 논의에서 제기된 주민 요구와 전문가 의견을 사업 추진 과정에 반영한다는 방침이다.박형준 부산시장은 이번 간담회가 상호 신뢰를 바탕으로 해법을 모색하는 계기가 되길 기대한다고 밝혔다. 취수원 다변화가 단순한 물 확보 사업을 넘어 부산과 경남이 장기간 이어진 물 문제를 함께 해결하는 협력 모델이 돼야 한다는 점도 강조했다.이번 논의는 기술적 타당성보다 주민 공감과 보상 체계가 사업의 성패를 좌우할 수 있다는 점을 재확인한 자리로 평가된다. 향후 상설 협의체 구성과 구체적인 지원책 마련이 실제 신뢰 회복으로 이어질지 주목된다.