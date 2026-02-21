李대통령, 쇼트트랙 선수들 일일이 언급하며 “세계최강 입증”

제목 없음 0 이재명 대통령 페이스북

이재명 대통령은 2026 이탈리아 밀라노-코르티나 동계올림픽에 출전한 쇼트트랙 선수들의 이름을 일일이 열거하며 "세계 최강 대한민국 쇼트트랙, 참 자랑스럽다"고 말했다.이 대통령은 이날 페이스북을 통해 "주말의 시작과 함께 기쁜 소식이 전해졌다"며 "쇼트트랙 남자 5000미터 계주 은메달, 여자 1500미터 김길리 선수의 금메달과 최민정 선수의 은메달 획득을 진심으로 축하드린다"고 말했다.이 대통령은 "쇼트트랙 남자 계주 은메달을 거머쥔 황대헌, 이정민, 이준서, 임종언, 심종민 선수에게 뜨거운 박수를 보낸다"며 "여자 계주 메달에 이어 남자 계주도 메달을 추가하며 대한민국이 세계 최강임을 다시 한번 입증했다"고 말했다.이 대통령은 이어 "김길리 선수는 이번 올림픽에서 세 개의 메달을 기록하며 시상대 가장 높은 자리에 섰다"며 "개인 통산 7번째 올림픽 메달을 달성한 최민정 선수는 매 대회마다 흔들림 없는 기량과 불굴의 투지로 대표팀의 중심을 굳건히 지켜온 대한민국 스포츠의 자랑스러운 역사"라고 치켜세웠다.이 대통령은 "우리 선수들이 안정적이고 체계적인 환경에서 훈련하며 역량을 마음껏 펼칠 수 있도록 적극 뒷받침할 것"이라며 "국제무대에서 자신있게 경쟁할 수 있는 기반을 더욱 강화해 나가겠다"고 밝혔다.