닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
정치 청와대

李대통령, 쇼트트랙 선수들 일일이 언급하며 “세계최강 입증”

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260221010006204

글자크기

닫기

목용재 기자

승인 : 2026. 02. 21. 14:09

제목 없음
이재명 대통령 페이스북
이재명 대통령은 2026 이탈리아 밀라노-코르티나 동계올림픽에 출전한 쇼트트랙 선수들의 이름을 일일이 열거하며 "세계 최강 대한민국 쇼트트랙, 참 자랑스럽다"고 말했다.

이 대통령은 이날 페이스북을 통해 "주말의 시작과 함께 기쁜 소식이 전해졌다"며 "쇼트트랙 남자 5000미터 계주 은메달, 여자 1500미터 김길리 선수의 금메달과 최민정 선수의 은메달 획득을 진심으로 축하드린다"고 말했다.

이 대통령은 "쇼트트랙 남자 계주 은메달을 거머쥔 황대헌, 이정민, 이준서, 임종언, 심종민 선수에게 뜨거운 박수를 보낸다"며 "여자 계주 메달에 이어 남자 계주도 메달을 추가하며 대한민국이 세계 최강임을 다시 한번 입증했다"고 말했다.

이 대통령은 이어 "김길리 선수는 이번 올림픽에서 세 개의 메달을 기록하며 시상대 가장 높은 자리에 섰다"며 "개인 통산 7번째 올림픽 메달을 달성한 최민정 선수는 매 대회마다 흔들림 없는 기량과 불굴의 투지로 대표팀의 중심을 굳건히 지켜온 대한민국 스포츠의 자랑스러운 역사"라고 치켜세웠다.

이 대통령은 "우리 선수들이 안정적이고 체계적인 환경에서 훈련하며 역량을 마음껏 펼칠 수 있도록 적극 뒷받침할 것"이라며 "국제무대에서 자신있게 경쟁할 수 있는 기반을 더욱 강화해 나가겠다"고 밝혔다.
목용재 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

‘관세 왕’ 트럼프, ‘상호관세’ 위법 판결에 무역법 122조 ‘글로벌 10%’ 서명

李대통령, 尹 선고 입장 美에 물은 언론에…“日·中·유럽에도 물었는지 궁금”

李대통령, 김인호 산림청장 직권면직…“중대한 현행법 위반”

국힘 전현직 당협위원장 25명 장동혁에 사퇴요구

19만전자·95만닉스에 보험주 랠리까지… 육천피 ‘눈앞’

흔들리는 ‘관세 지렛대’ 속 동맹국 셈법…트럼프, ‘보복적 본보기’로 협상력 유지 시사

김정관 “美 후속조치 종합검토...대미 수출여건, 큰 틀서 유지될 듯”

지금 뜨는 뉴스

운명전쟁 49, 순직소방공무원 희생 ‘예능화’ 했다 발칵

고물가에 ‘작은 사치’…지갑 열리게 하는 신메뉴들

‘충주맨’ 김선태 청와대行?…靑 “구체적 확인 어려워”

‘SNS 유행’ 경도·감튀모임 자주 찾는다면, 이 질환 조심해야

자체개발 이라더니…인도 로봇개, 알고보니 ‘중국산’