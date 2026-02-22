인천시의 끝없는 인재 욕심…올해 1575명 ‘역대급’ 신규채용

행정체계 개편 등에 따른 채용 문호 확대

인천시_2026년상반기인사임용장수여식 0 유정복 인천시장이 지난달 9일 시청 대회의실에서 열린 '2026년 상반기 인사 임용장 수여식'에서 인사말을 하고 있다. /인천시

인천광역시가 올해 지방공무원 1575명을 신규 채용한다. 이는 전년대비 127% 증가한 역대급 규모로, 인천시는 행정체제 개편에 따른 신규 행정 수요를 충당하고 퇴직 등으로 인한 결원을 해소하기 위해 채용 문호를 대폭 넓혔다.22일 인천시에 따르면 이번 채용 인원은 직급별로 7급 11명, 8급 110명, 9급 1436명, 연구사 및 지도사 18명으로 총 1575명이다. 임용 예정 기관별로는 인천시 및 자치군·구 1508명, 강화군 67명을 선발한다.인천시는 사회적 배려계층의 공직 진출 기회를 확대하기 위해 법정 비율보다 높은 수준으로 구분 모집을 실시한다.저소득층은 4.1%(법정 2.0%), 기술계 고졸(예정)자는 31.0%(권고 30%) 비율로 별도 선발한다. 또 국가유공자 등 인천보훈지청 추천 대상자로 시설관리 9급 8명, 운전 9급 9명을 채용할 예정이다.시험은 상반기와 하반기로 나누어 진행된다. 제1회 임용시험은 6월 20일(원서접수 3월 23~27일), 제2회 임용시험은 10월 31일(원서접수 7월 20~24일) 각각 실시하며, 원서접수는 인터넷으로만 가능하다.응시자는 인천 거주 요건을 충족해야 한다. 2026년 1월 1일 이전부터 최종 시험일(면접시험)까지 계속 인천에 주소를 두고 있거나, 1월 1일 이전까지 인천에 주민등록상 주소를 둔 기간이 총 3년 이상이면 응시할 수 있다. 다만 일부 직렬과 강화군 구분 모집의 경우 거주지 요건이 다르므로 공고문을 반드시 확인해야 한다.올해부터는 강화군·옹진군의 구분 모집을 통합 모집으로 변경한다. 다만 강화군의 행정·사회복지·농업·보건·간호 직렬은 종전과 같이 구분 모집을 유지한다.또한 기술계 고졸(예정)자 경력경쟁임용시험의 응시 자격 요건이 변경돼, 전문교과 총 이수 학점 중 관련 전문교과 이수 학점 비율이 50% 이상이어야 한다.아울러 2027년부터는 7급 공개경쟁임용시험의 국어 과목이 공직적격성평가(PSAT)로, 9급 공개경쟁임용시험의 한국사 과목이 한국사능력검정시험(3급 이상)으로 각각 대체될 예정이다.박광근 시 행정국장은 "올해는 인천시가 행정체제를 개편하고 2군 9구 체제로 새롭게 출범하는 중요한 해"라며 "시험을 안정적이고 공정하게 운영해 시민에게 양질의 행정서비스를 제공할 우수 인재를 적기에 선발하겠다"고 밝혔다.