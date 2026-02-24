닫기

“5만원 더해 총 20만원 지급”…전주시, 청년문화예술패스 지원 확대

전주 박윤근 기자

승인 : 2026. 02. 24. 10:42

청년들의 선호도 높은 '영화' 분야 지원 대상 포함
6월 30일까지 선착순 접수, 청년 4079명 혜택
전주시 '2026년 청년문화예술패스' 사업 홍보 이미지.
전북 전주시가 19~20세 청년에 공연·전시·영화 관람비를 연간 1인당 최대 20만원 지원한다.
올해 지원 사업 확대로 전주시에 거주하는 19~20세 청년 4000여 명이 혜택을 볼 것으로 보인다.

전주시는 '2026년 청년문화예술패스' 사업을 대폭 강화해 시행한다고 24일 밝혔다.

올해 청년문화예술패스의 지원 대상은 기존 19세에서 19~20세(2006~2007년생)로 확대됐다. 단, 생애 1회 지원 원칙에 따라 지난해 이미 혜택을 받은 2006년생(2025년 포인트 사용자)의 경우 신청이 불가하지만, 지난해 신청 후 전액 미사용자 또는 사용 이력이 없는 2006년생은 올해 신청이 가능하다.

지원 금액은 기본 15만원에 비수도권 청년을 위한 5만원이 추가돼 총 20만원이 지급된다. 이는 수도권(15만원)보다 높은 수준으로, 지역 청년들에게 두터운 혜택을 제공해 지역 간 문화 격차를 해소하는 데 실질적인 도움이 될 것으로 기대된다.

특히 올해부터는 청년문화예술패스에 선호도가 높은 '영화' 분야가 지원 대상에 새롭게 포함됐다.

영화는 등록된 작품에 한해 연간 최대 4회까지 관람할 수 있으며, 기존의 연극·뮤지컬·클래식 등 공연과 미술·공예 등 전시 분야도 자유롭게 이용할 수 있다. 또, 청년들의 의견을 반영해 온라인 예매처를 기존 2곳에서 총 7곳(NOL티켓, YES24티켓, 멜론티켓, 티켓링크, CGV, 롯데시네마, 메가박스)으로 늘려 기존 이용 시 불편함을 줄였다.

올해 청년문화예술패스는 전주시에 거주하는 19~20세 청년 4079명에게 선착순 지원될 예정이다. 1차 신청 기간은 오는 25일부터 6월 30일까지다. 지원 희망자는 '청년문화예술패스' 공식 누리집에서 회원가입 후 지정예매처에서 온라인 예매시 지원금을 사용할 수 있다.

자세한 사항은 청년문화예술패스 누리집의 '1:1 문의하기'나 고객센터(를 통해 확인할 수 있으며, 전주시 청정지대 누리집 또는 전화로도 문의할 수 있다.

박윤근 기자

