서울시, 고령운전자에 폐달오조작 방지장치 200대 무상 장착

70세 이상 대상 페달오조작 방지장치 시범사업 추진

3월 3일부터 신청 접수…4월부터 순차 설치

0224폐달오작동 0 고령운전자 페달오조작 방지 포스터/서울시

고령 운전자가 가속 페달을 브레이크로 착각해 밟는 '페달 오조작' 사고가 해마다 2000건 이상 발생하는 가운데, 서울시가 이를 기술적으로 차단하는 장치를 고령 운전자 차량에 무료로 달아주는 시범사업에 나선다.서울시는 70세 이상 고령 운전자를 대상으로 '페달오조작 방지장치 실증특례 시범사업'을 추진한다고 24일 밝혔다. 국토교통부 모빌리티 규제샌드박스 실증특례 사업의 일환으로 차량 200대에 장치를 무상 설치할 예정이다.이 장치는 시속 15km 이하 저속 주행 중 급가속이 감지되면 가속 페달을 자동으로 무력화한다. 주행 중에도 엔진 회전수가 분당 4500회 이상 오르는 비정상 가속 상황에서 페달 기능을 차단하며, 긴급 상황에서는 해제 버튼으로 1분간 기능을 일시 중단할 수 있다.지원 대상은 서울 거주 70세 이상 개인 운전자와 고령 택시 운전자로, 일반 80대·택시 120대 등 총 200대를 지원한다. 신청은 3월 3일부터 17일까지 우편 또는 방문 접수로 가능하며, 장치는 4월부터 순차 설치된다. 선정자는 내년 4월까지 1년간 의무 장착과 운행 기록 제공에 협조해야 한다.여장권 시 교통실장은 "실증 데이터를 통해 효과를 면밀히 분석하고 고령자 교통사고 예방을 위한 정책 기반을 지속적으로 마련해 나가겠다"고 말했다.