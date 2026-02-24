‘아산자이 그랜드파크’ 입주차질 이유는…금융부담 등 2차피해 우려

용화체육공원 민간특례사업 조성 일정 보다 늦어져 시행사 책임론

'아산자이 그랜드파크' 아파트 현장 0 이달말 입주 예정이던 '아산자이 그랜드파크' 아파트 공사 현장에서 마무리 공사가 한창이다. 하이스 용화공원 관계자는 4월말까지 공원공사를 완료한다고 밝혔다. /이신학 기자

당초 2월말 입주가 예정돼 있던 아산시 용화동 '아산자이 그랜드파크' 아파트가 공원 조성 지연 등으로 일정이 늦어지면서 입주 예정자들의 불만이 커지고 있다.민간특례사업으로 진행되는 만큼 입주가 임박한 상황에서는 시행사가 사업 정상화를 위한 실질적 조치를 신속히 내놓는 것이 최소한의 책무라는 지적이 설득력을 얻고 있다.24일 아산시와 아시아투데이 취재를 종합하면 '아산자이 그랜드파크'는 용화체육공원 민간특례사업의 비공원부지에 들어서는 대단지 아파트로 국내 굴지의 건설사인 GS건설이 시공을 맡았다. 단지는 총 2개 단지로 1단지는 739가구 , 2단지는849가구로 전체 1588가구에 달하는 대규모 브랜드 단지다.문제는 사업의 전제가 되는 공원 조성 일정이 당초 계획보다 늦어지고 있다는 점이다. 용화체육공원은 민간공원조성 특례사업 방식으로 추진돼 전체 부지의 70% 이상을 공원으로 조성해 지자체에 기부채납해야 한다. 국토교통부 지침에 따르면 비공원시설인 아파트 사용승인 전에 공원 기부채납이 완료되는 것이 원칙이다.입주 예정자들은 "공원 조성을 전제로 한 사업인데 정작 공원이 완공되지 않은 상태에서 입주가 미뤄지는 것은 납득하기 어렵다"며 "시행사가 보다 책임 있는 해명과 구체적인 일정표를 제시해야 한다"고 주장하고 있다. 일부에서는 이사 일정 연기와 전세 계약 문제, 금융 비용 부담 증가 등 2차 피해를 호소하는 목소리도 나온다.사업 지연 원인으로는 시행사의 자금 집행 문제와 공사비 갈등 등이 거론되고 있다. 현장에서는 자재비 상승분과 공사대금 지급을 둘러싼 이견으로 공정에 차질이 빚어졌다는 이야기도 흘러나온다. 이러한 문제가 사실이라면, 이는 단순한 공정 지연을 넘어 사업 관리 책임의 문제로 번질 수 있다.입주 예정자 피해를 최소화하기 위한 보상 방안과 명확한 공정 일정 공개, 공원 기부채납 이행 계획 제시 등이 뒤따르지 않는다면 논란은 쉽게 가라앉지 않을 전망이다. 지역사회에서는 "브랜드와 규모에 걸맞은 책임 경영을 보여야 할 때"라는 목소리가 점차 힘을 얻고 있다.하이스 용화공원 관계자는 "회사사정으로 공사가 늦어졌는데 입주예정자들이 피해를 입지않도록 최선의 노력을 기울이고 있다"며 "공원공사는 4월말까지 완료 계획이며 시에 공사지연에 따른 예치금을 120% 예치한 상태"라고 말했다.시 관계자는 "공원 조성 및 기부채납 일정, 사용승인 문제를 종합적으로 검토 중"이라며 "입주자 피해가 발생하지 않도록 관리·감독을 강화하겠다"고 밝혔다.