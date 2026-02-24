닫기

[포토] 한강버스 글로벌 인사이트 포럼 참석한 오세훈 서울시장

정재훈 기자

승인 : 2026. 02. 24. 11:26

한강버스 글로벌 인사이트 포럼4
오세훈 서울시장이 24일 서울 마포구 호텔나루 서울 엠갤러리에서 열린 '한강버스 글로벌 인사이트 포럼'에 참석해 주제발표를 듣고 있다.
오세훈 서울시장이 24일 서울 마포구 호텔나루 서울 엠갤러리에서 열린 '한강버스 글로벌 인사이트 포럼'에 참석해 김원호 서울연구원 부원장의 주제발표를 듣고 있다.

한강버스 글로벌 인사이트 포럼
오세훈 서울시장이 24일 서울 마포구 호텔나루 서울 엠갤러리에서 열린 '한강버스 글로벌 인사이트 포럼'에 참석하고 있다.
한강버스 글로벌 인사이트 포럼
오세훈 서울시장이 24일 서울 마포구 호텔나루 서울 엠갤러리에서 열린 '한강버스 글로벌 인사이트 포럼'에 참석해 인사말을 하고 있다.
한강버스 글로벌 인사이트 포럼4
오세훈 서울시장이 24일 서울 마포구 호텔나루 서울 엠갤러리에서 열린 '한강버스 글로벌 인사이트 포럼'에 참석해 인사말을 하고 있다.
한강버스 글로벌 인사이트 포럼
오세훈 서울시장이 24일 서울 마포구 호텔나루 서울 엠갤러리에서 열린 '한강버스 글로벌 인사이트 포럼'에 참석해 박진영 미래한강본부장과 대화를 나누고 있다.
한강버스 글로벌 인사이트 포럼
오세훈 서울시장(가운데)이 24일 서울 마포구 호텔나루 서울 엠갤러리에서 열린 '한강버스 글로벌 인사이트 포럼'에서 참석자들과 기념촬영을 하고 있다.
