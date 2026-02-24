닫기

전국 경기

남양주시, 왕숙산단 투자유치 설명회 개최…AI·첨단산업 유치 추진

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260224010007080

글자크기

닫기

남양주시 구성서 기자

승인 : 2026. 02. 24. 15:57

3월 20일까지 사전접수 진행…내달 25일 개최
하반기 단계적 토지 공급, 2032년 준공 목표
남양주 왕숙산단
왕숙 도시첨단산업단지 투자유치설명회 개최 안내 웹포스터/남양주시
경기 남양주시가 다음 달 25일 서울 서초구 엘타워 오르체홀에서 '왕숙 도시첨단산업단지 투자유치 설명회'를 개최한다고 24일 밝혔다. 참여를 희망하는 기업은 3월 20일까지 사전 접수하면 된다.

이번 설명회는 3기 신도시 왕숙지구 내 핵심 자족시설로 조성되는 도시첨단산업단지의 개발 계획과 분양 일정, 기업 지원 방안을 소개하기 위해 마련됐다.

시는 지난해 12월 3기 신도시 왕숙지구의 핵심 자족시설인 왕숙 도시첨단산업단지에 대한 지정 및 개발계획 승인을 받았다. 올해 상반기 단지 조성 공사에 착수하고, 하반기부터 단계적으로 토지를 공급해 2032년 준공을 목표로 사업을 추진한다.

산업단지는 진건읍 일원 약 120만㎡ 규모로 조성된다. 시는 이곳에 인공지능(AI), 정보통신기술(ICT)·반도체 팹리스, 첨단 제조업 등 지식기반 산업을 유치한다는 구상이다.

교통 여건으로는 GTX-B 노선과 지하철 9호선, 경춘선 연계가 예정돼 있다. 시는 세제 감면과 행정 지원 방안 등도 설명회에서 함께 안내할 예정이다.

설명회에서는 산업단지 분양 계획 발표와 함께 투자 사례 공유, 기업·투자자 간 네트워킹 프로그램이 진행될 예정이다. 시는 세제 감면과 행정 지원 등 기업 유치 인센티브도 안내할 계획이다.

남양주시는 최근 우리금융그룹, 카카오, 신한금융그룹 등과 투자 협약을 체결했으며, 올해 1월에는 1조원 규모의 'X-AI 스마트에너지 데이터센터' 투자협약을 맺었다.

왕숙 도시첨단산업단지는 3기 신도시 내 자족 기능 확보를 위한 핵심 사업으로 평가된다. 향후 실제 기업 입주와 고용 창출 규모, 기반시설 조성 속도가 사업 성과를 가를 주요 변수로 전망된다.
구성서 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기