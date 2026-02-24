닫기

전국 메트로

[포토] 장인홍 구로구청장, 복합문화공간 구로문화누리 개관식 참석

정재훈 기자

승인 : 2026. 02. 24. 15:26

구로문화누리 개관식
장인홍 구로구청장(오른쪽 여섯 번째)이 24일 서울 구로구 대형 복합문화공간 구로문화누리에서 열린 개관식에서 참석자들과 함께 테이프커팅을 하고 있다.
장인홍 구로구청장(오른쪽 여섯 번째)이 24일 서울 구로구 대형 복합문화공간 구로문화누리에서 열린 개관식에서 참석자들과 함께 테이프커팅을 하고 있다. 구로문화누리는 도서관과 평생학습관을 결합한 생활밀착형 복합문화공간으로, 총 사업비 340억원을 투입해 연면적 7856㎡ 규모로 조성했다. 도서관은 총 4층으로 1층에는 청소년 아지트, 구민정보화교육장, 북 카페, 예술인창작공간, 우리동네키움센터 등 다양한 공간으로 구성됐다.

구로문화누리 개관식
장인홍 구로구청장이 24일 서울 구로구 대형 복합문화공간 구로문화누리에서 열린 개관식에서 아이들과 함께 책을 보고 있다.
구로문화누리 개관식
장인홍 구로구청장이 24일 서울 구로구 대형 복합문화공간 구로문화누리에서 열린 개관식에서 아이들과 함께 책을 보고 있다.
구로문화누리 개관식
장인홍 구로구청장이 24일 서울 구로구 대형 복합문화공간 구로문화누리에서 열린 개관식에서 인사말을 하고 있다.
구로문화누리 개관식
장인홍 구로구청장이 24일 서울 구로구 대형 복합문화공간 구로문화누리에서 열린 개관식에서 아이들의 환호를 받으며 개관파티에 참석하고 있다.
구로문화누리 개관식
장인홍 구로구청장이 24일 서울 구로구 대형 복합문화공간 구로문화누리에서 열린 개관식에서 개관파티에 참석하고 있다.
구로문화누리 개관식
장인홍 구로구청장이 24일 서울 구로구 대형 복합문화공간 구로문화누리에서 열린 개관식에서 인사말을 하고 있다.
구로문화누리 개관식
장인홍 구로구청장이 24일 서울 구로구 대형 복합문화공간 구로문화누리에서 열린 개관식에서 아이들과 함께 기념촬영을 하고 있다.
구로문화누리 개관식
장인홍 구로구청장이 24일 서울 구로구 대형 복합문화공간 구로문화누리에서 열린 개관식에서 시설을 둘러보고 있다.
구로문화누리 개관식
장인홍 구로구청장이 24일 서울 구로구 대형 복합문화공간 구로문화누리에서 열린 개관식에서 아이들과 함께 기념촬영을 하고 있다.
정재훈 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

