대구, AI·XR 산업 거점 확보… 가상융합 시장 선점 나선다

AI 기반 실증 지원 본격화, 디지털 전환 신호탄

2026년 지역 가상융합산업혁신센터 사업 선정

7억8800만원 투입해 기업 실증 지원

대구시가 과학기술정보통신부가 주관한 '2026년 지역 가상융합산업혁신센터 사업'에 선정됐다. 이에 따라 인공지능(AI) 기반 가상융합 기술을 활용한 지역 산업의 디지털 전환 사업이 추진된다.이 사업은 확장현실(XR)과 공간컴퓨팅 등 가상융합 기술에 AI·데이터 등 정보통신기술(ICT)을 접목해 광역 단위 거점을 구축하는 것이 핵심이다. 전국 14개 광역자치단체가 선정됐으며, 대구는 지역 혁신기관이 참여하는 컨소시엄 형태로 사업을 수행한다.주관기관은 대구디지털혁신진흥원이며, 대구테크노파크가 참여기관으로 함께한다. 이들 기관은 XR·디지털트윈·공간컴퓨팅 분야 기술과 AI를 결합해 지역 특화 산업과 연계한 콘텐츠 제작·실증, 기술개발 지원, 전문인력 양성 등을 맡는다.대구시는 올해 국비를 포함해 총 7억8800만원을 투입해 가상융합 콘텐츠 제작·실증 지원, 기술사업화·마케팅 지원, 전문인력 양성, 세미나 운영 등을 추진할 계획이다. 지역 주력 산업과 연계한 실증 사업도 병행한다.센터를 중심으로 산·학·연 협력 체계를 구축하고, 공동 전시·마케팅과 산업 교류 프로그램도 운영할 예정이다. 기존 디지털 인프라와 연계한 실증 프로젝트 발굴도 추진한다.대구시는 이번 사업을 통해 지역 기업 8곳 이상을 지원하고, 40명 이상의 전문인력을 양성한다는 계획이다.정의관 대구시 미래혁신성장실장은 "현장 수요를 반영한 실증과 사업화 지원에 집중하겠다"고 말했다.